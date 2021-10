En el oriente opera la delincuencia organizada: Fiscal

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que en la región oriente, donde se sabe que desde 2013 se asentó el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los grupos criminales todavía tienen presencia, aunque sostuvo que este tema le compete atenderlo a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la Fiscalía a su cargo solo colabora con información.

“No se puede negar, ahorita tenemos un tema complicado con la zona de Yautepec; estamos teniendo ahí hallazgos de cadáveres, de ejecuciones vinculadas con actividades ilícitas y en algunos casos se trata de delincuencia organizada. Compartimos información con las autoridades Federales y también los trabajos son en conjunto con la Mesa de Seguridad del Estado de Morelos”, mencionó.

Asimismo, reveló que un total de 11 cuerpos son los que fueron encontrados hasta el momento por integrantes de la VI Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) en la antigua mina de la comunidad de Mixtlalcingo, en Yecapixtla, durante las labores de campo que hicieron la semana pasada en ese sitio los colectivos junto con personal de la institución a su cargo y la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Tenemos resultados positivos: son 11 cuerpos identificados forensemente que se localizaron y entonces no vamos a parar, este es un tema que no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que aceptar cuál es el problema y aceptarlo. Estamos trabajando de cerca con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, y los resultados van a ir paulatinamente presentándose”, dijo.

Ayer fue el último día que los integrantes de la BNB intervinieron en la mina de Mixtlalcingo coordinados por Juan Carlos Trujillo, pero el Fiscal afirmó que los trabajos conjuntos seguirán de manera permanente para dar seguimiento a las labores que los colectivos realizaron durante la sexta Brigada.

“Hay muchos problemas que resolver, siempre hay quejas porque son trabajos muy delicados y estamos trabajando al interior de la Fiscalía para que haya una mayor sensibilidad con el personal y se entienda que estas personas están buscando a sus familiares, personas con vida y sin vida y para ellos una falange o un diente puede ser determinante para encontrar a su gente”.

Las reuniones que se acordaron realizar con los representantes de la BNB serán mensuales y se prevé que estas asistan el propio Fiscal de Morelos, el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, la Comisionada de Búsqueda, Wendy Ruiz, entre otras autoridades involucradas con el tema de la desaparición forzada en Morelos.

