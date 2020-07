En cuatro colonias de Cuernavaca se han incrementado los robos

En este mes de julio, al menos en cuatro colonias de Cuernavaca han incrementado los robos a negocios y casa habitación, señaló el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Cuernavaca, Antonio Sánchez Purón, pero desgraciadamente, reconoció que la gente por desconfianza y falta de resultados de las autoridades correspondientes, no acude a denunciar y todo queda en el terreno de "la percepción".

El representante del comercio organizado dijo que en las últimas semanas, varios de sus agremiados le han dado a conocer que en pleno centro histórico de la ciudad capital y en las colonias La Pradera, Lomas de Cuernavaca y Lomas de la Selva principalmente, se han registrado robos a negocios tanto cerrados como abiertos y también robos a casa habitación.

Pero a pesar de los saqueos sufridos, expuso el presidente de la Canaco Cuernavaca, "la gente no quiere denunciar, porque consideran que es más pérdida de tiempo, que no sirve de nada, que no se resuelven la cosas y así pues no se puede hacer nada, todo queda en el terreno de la percepción y de la impunidad".

Por ello exhortó no sólo a sus agremiados, si no a la ciudadanía a "cerrar la pinza" a acudir a denunciar para que por igual se pueda exigir a las autoridades resultados sobre todos estos casos y que no queden nada más en el ánimo de los afectados, sobre todo en estos momentos de falta de recursos, en los que un negocio saqueado o robado, lo pone en mayor riesgo de cerrar definitivamente sus cortinas.

Ante esta situación el presidente de la Canaco Cuernavaca, expuso que se analiza la situación para buscar el sostener una reunión de trabajo tanto con autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad como de la Fiscalía General, para generar estrategias de mayor eficacia tanto en la prevención de los delitos, como en la persecución de los mismos, y que los delincuentes no queden impunes.

