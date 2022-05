En 2022 han desaparecido casi 229 morelenses: MRC

En Morelos existen cuatro mil 556 personas desaparecidas, la mayoría son mujeres de 10 a 19 años, así lo dio a conocer el Centro de Investigaciones Morelos Rinde Cuentas, quien agregó que en lo que va del año han desaparecido 299.

El director general de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas, comentó que con información de la Comisión de Nacional de Búsqueda indicó que del período de 1964 a lo que va de mayo de 2022, se han localizado dos 222 personas, es decir, el 59 por ciento; 130 personas han sido localizadas sin vida y mil 556 desafortunadamente no han sido encontradas, es decir, el 41 por ciento.

Las personas desaparecidas por año: 14 en 2009; 29 en 2010; 53 en 2011; en 2012 subió considerablemente la cifra a 143; 716 en 2013; 380 en el año 2014; 123 en el año 2015; 290 en el año 2016; 232 en el 2017; 199 en el año 2018; en el 2019 vuelve a registrase una baja con 51 desaparecidos; en el 2020 hubo otro incremento alarmante con el registro de 764; 314 en el año 2021 y 299 en lo que va de este año.

De acuerdo a la información de la Comisión de Nacional de Búsqueda, los 10 municipios con más casos de personas desaparecidas son Cuernavaca con 538 localizadas y 645 no localizadas; Jiutepec con 226 localizadas y 279 no localizadas; Temixco con 204 personas localizadas y 181 no localizadas.

El cuarto lugar lo ocupa Cuautla con 168 localizadas y 116 no localizadas; le sigue Xochitepec con 106 personas localizadas y 125 no localizadas; Emiliano Zapata tiene 93 personas localizadas y 100 no localizadas; el séptimo lugar lo ocupa Yautepec con 93 localizadas y 90 no localizadas.

Mientras que en Tepoztlán hay 52 personas localizadas y 49 no localizadas; Puente de Ixtla tiene 48 localizadas y 25 no localizadas; y el décimo lugar lo ocupa Jojutla con 43 localizadas y 27 no localizadas.

Los rango de edad de personas desaparecidas son mayormente mujeres de entre 15 y 19 años, han desaparecido 685 y 260 son hombres de este mismo rango de edad.

Otro rango de edad alto de personas desaparecidas son mujeres de entre 10 y 14 años, se tiene un registro de 315 y 142 son del sexo masculino de 10 a 14 años.

En el caso del grupo poblacional de 20 a 24 años, han desaparecido 206 hombres y 222 mujeres; en el grupo de 25 a 29 años han desparecido 211 hombres y 151 mujeres.

En el caso de rango de edad de cero a cuatro años, las cifras son similares, 86 del sexo masculino y 83 del sexo femenino.

Finalmente, Roberto Salinas dio a conocer que en México el número de personas desaparecidas no localizadas es de 100 mil 234 y de personas desparecidas localizadas sin vida es de nueve mil 939.