En 12 años se triplicaron los homicidios en Morelos: INEGI

La tasa de homicidios en Morelos se triplicó en los últimos 12 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que indican que de 456 homicidios registrados en 2011, para 2023 el estado reportó mil 527 casos.

En el actual sexenio, el 2020, primer año pandémico, fue el que registró menos de mil muertes violentas, mientras que el 2023 se colocó como el más violento, con mil 527.

Hasta el año anterior, la entidad morelense mantuvo un registro de 77 homicidios por cada 100 mil habitantes, reveló el estudio, mientras que en 2011 se reportaban al menos 25 muertes de este tipo.

En los últimos 12 años, los más críticos se vivieron en el actual sexenio, pues en 2016 las cifras arrojan que se registraron 823 de estos casos y para 2019 creció a mil 59, la mayoría de estas son productos de hechos violentos, de los cuales prácticamente se registra uno diario en la entidad.

El 2023 fue uno de los años más violentos de la actual administración de gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco, pues en total se registraron mil 595 homicidios, de los cuales mil 303 fueron homicidios dolosos, es decir que más del 90 por ciento fueron producto de hechos violentos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En ese entonces el encargado de la seguridad en el estado, José Antonio Ortiz Guarneros, indicó que la violencia registrada el año pasado fue producto del proceso electoral y la intención del crimen de intentar financiar campañas y acomodarse en el estado con las nuevas autoridades entrantes.

El panorama no es alentador para el 2024, si se considera que al cierre de julio se reportan más de 960 homicidios, de los cuales en su mayoría son dolosos.

Para José Martínez Cruz, activista e integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM), las estrategias de los dos últimos sexenios han fracasado, es decir, el Mando Único y ahora llamado Mando Coordinado.

“Los niveles de violencia ante este periodo son tan altas se está demostrando que no hay una adecuada garantía de seguridad pública, con respecto a derechos humanos, tanto del Mando Único, durante Graco Ramírez, como ahora el Mando Coordinado. Esas estrategias no son suficientes, no es suficiente un nombre, sino cómo se articula la prevención con los municipios, el estado y la federación”, indicó.

Consideró que el actual gobierno debe revisar su estrategia a fondo y determinar adoptar la suya, para que obtenga resultados positivos.