Elementos policiacos deben estar certificados, advierten

El comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, aceptó que serán 250 los elementos de seguridad que podrían causar baja si no cumplen con la certificación a más tardar el 31 de marzo, aún cuando han solicitado una prórroga ante el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que no ha sido aceptada a pesar de la serie de contratiempos que la pandemia ha generado en la tramitología.

Debido a que el secretariado ejecutivo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ha fijado como plazo fatal el próximo 31 de marzo para que los elementos policiacos de todo el país cumplan con el Certificado Único Policial (CUP), en Morelos esto representaría la baja de cientos de ellos en los diferentes municipios, representando un gran riesgo para la estrategia de seguridad puesto que de antemano existe un déficit en la fuerza policial.

“La primera prórroga la pedimos el año pasado y nos dijeron que no, a principios de año, viendo que no iban a cumplir, los municipios pedimos otra y no nos han contestado, esperemos que nos la den porque son cinco municipios los que están en semáforo rojo, ya la mayoría pasó a amarillo y dos están en verde”, refiriéndose al porcentaje de avance que lleva la certificación en cada una de las 36 localidades.

La prórroga solicitada sería por tres meses, es decir, hasta el mes de junio “Cuernavaca y Puente de Ixtla ya están en verde”.

“Hay recursos para los exámenes de evaluación y está bien coordinado con el C3, ellos nos manifiestan que tienen la capacidad de hacerlo y nosotros de ingresarlos a la Academia a quienes les falten cursos, el CUP se compone de examen de control y confianza y tres tipos de cursos que tiene que llevar en la Academia, que no son largos pero necesarios”.

Además de la baja de los elementos, pueden venir otras sanciones económicas por medio de la reducción de recursos de los fondos federales que llegan cada año a los municipios.

La fuerza policiaca ha sufrido los embates de la pandemia, ya que a la fecha 258 se han infectado por Covid-19 y 19 han perdido la vida desde marzo.