El gobernador debe brindar seguridad a todo el estado: Urióstegui

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, en respuesta al gobernador de Morelos, Cuahutémoc Blanco Bravo, dijo que Cuernavaca sigue formando parte del estado y que el gobernador tiene la responsabilidad de dar seguridad.

Durante un recorrido de inicio de obra por la colonia Universo en Cuernavaca, el gobernador del estado de Morelos, fue cuestionado por los habitantes sobre los temas de seguridad, por lo que el ejecutivo respondió que “siempre le echan la culpa a ellos (…) que quede muy claro y para que sepa la gente que eso le compete al presidente municipal”, dijo Blanco Bravo.

Ante estas declaraciones, el munícipe dijo que antes de considerar nuevamente adherirse al Mando Coordinado se tendrá que hacer una serie de valoraciones, así como de resultados del mismo.

“El hecho de que Cuernavaca haya decidido no firmar el convenio de Mando Coordinado, no exime al gobierno del estado de brindar seguridad a la población de Cuernavaca (…) no nos salimos del estado, no firmamos un convenio, seguimos formando parte del estado de Morelos y el gobernador tiene la responsabilidad de dar seguridad a todo el estado”, hizo hincapié el presidente municipal.

Sobre esto, el alcalde mencionó que se reunirá con el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), el cabildo, el director general del Instituto Municipal de Planeación, así como algunos líderes sociales para que abonen con diversas opiniones.

Asimismo, reiteró que la seguridad de Cuernavaca se debe garantizar de acuerdo a la constitución del estado, así como la federación, puesto que es ahí donde lo exigen.

Cuando el edil fue cuestionado sobre un supuesto rompimiento entre el gobierno del estado y el gobierno que él preside, dijo que no hay tal ruptura, solo existe una diferencia de opiniones.

“De ninguna manera, hay diferencias de opiniones, pero representamos instituciones, y las instituciones no rompen, no se pelean, puede haber discrepancia y enojo entre quiénes las representan pero el interés superior es la población”, explicó el munícipe.

Cabe mencionar que desde el inicio del trienio de Urióstegui Salgado, se había dicho que la adherencia al Mando Coordinado no sería una opción, sin embargo, ante la creciente ola de homicidios ocurridos en la capital morelense, el alcalde mencionó que se pondría a consideración esta decisión.







