“¿Dónde están mis familiares?”; Brigada Nacional de Búsqueda

Provenientes de 26 estados de la república, este sábado 160 corazones llenos de esperanza llegaron al estado de Morelos para participar en la VI Brigada Nacional de Búsqueda que se realizará en 14 municipios.

Iniciar la búsqueda significa un cambio de vida; muchos de los que toman esta decisión dejan casi todo atrás, transforman su día a día, cambian de empleos y se separan de sus familias durante semanas. Recorren grandes distancias con el objetivo de hallar a sus seres queridos, encontrar paz o dársela a alguien más que esté en la misma posición que ellos.

Los 164 colectivos que participan en esta jornada se han vuelto una familia, todos han llorado juntos, han sufrido los embates del clima extremo y han enfrentado un sinnúmero de riesgos.

“Muchas de nosotras vivimos desplazadas o con medidas de protección. Esto es algo que no atiende el Gobierno, sí lo comprende, pero no lo atiende, y es completamente omiso a la tragedia humanitaria”.

Ella es una de esas personas que decidió transformar su vida desde 2006, cuando su hermano Juan desapareció en los limites de Querétaro y Guanajuato.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Con una pala en la mano, brazos tapados con manga larga, un pañuelo para taparse del sol como en el desierto, Yadira está dispuesta a trabajar horas en alguno de los parajes de Morelos donde por años se han localizado fosas clandestinas.

La calle de Galeana, en el Centro de Cuernavaca, se convirtió en un eco de exigencias por justicia y verdad. A coro se escuchaba por todo el lugar “vivos los queremos”, “hijo, escucha, tú madre está en la lucha” y así continuó hasta el zócalo.

Cada una de las personas llevaba el retrato de su familiar como un estandarte de fe, pues muchos sin decirlo esperan tener una pista de lo que pasó con sus familiares.

“Creemos que la intervención humanitaria que realiza la Brigada es una respuesta de las familias que puede permitir ayudar a reconciliar el país. Yo sé que no voy a encontrar a mis hermanos vivos, pero si queremos que no haya más desaparecidos”, dijo Juan Carlos Trujillo Herrera, coordinador de la Brigada.





Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Aseguró que el problema es que las personas siguen desapareciendo y que no importa el sexenio, los números siguen elevándose exponencialmente, pues al cierre de la pasada administración se contabilizaron más de 43 mil y actualmente la cifra llega a más de 90 mil.

Afirmó que Morelos es cuna de grandes luchadores sociales y que las familias que ahora participan están tratando de devolver lo que hace 11 años hizo Javier Sicilia, líder de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad, cuando los sacó a las calles y desde entonteces aprendieron métodos de intervención.

“Todos los Gobiernos Estatales están atrasados en políticas públicas con un concepto humanitario, es muy diferente tratar una política publica del nivel que sea cuando no se tiene claro el concepto humanitario”.

Y es por esa razón que familias como la de Dariana Ochoa Mendoza, desaparecida el pasado 29 de enero de este año en Cuernavaca, se suman a este tipo de movimientos con el objetivo de encontrar paz en sus corazones.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

“Mi hermana esta desaparecida desde principios de este año y las autoridades no nos dicen nada. Nosotros esperamos que con esta Brigada podamos encontrarla y creemos que si las autoridades no hacen nada por lo menos nosotros sí”, dijo Evelyn, hermana de Dariana.

Para las buscadoras apoyar en otros estados da fortaleza y esperanza para continuar adelante y no dejarse caer por el dolor que representa no volver a ver a su ser querido.

Marisol Torres Neri, originaria de Poza Rica, Veracruz, donde se hizo la jornada V de la Brigada, recuerda todavía con mucha tristeza cuando su hijo de 17 años fue secuestrado y a pesar de haber pagado el rescate nunca volvió a saber mas de él.

“Desde entonces abandone mi vida y me he dedicado a buscarlo y ahora busco a todos los hijos o familiares de mis demás compañero; somos un colectivo muy grande en la zona norte del Estado de Veracruz”.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Sumar esfuerzos, dolor y sentimientos es para todos ellos mover también los corazones de la sociedad, para que a cada sitio que vayan los ciudadanos también ayuden a encontrar a aquellos que un día no volvieron a sus hogares.

Las búsqueda en campo puede generar sentimientos encontrados, pues cuando hay resultados positivos y se localizan restos humanos, viven la felicidad de haber cumplido con la tarea que debió haber hecho la autoridad.

Pero por otra parte, asumen el dolor, coraje, rabia e impotencia que la familia de aquella persona atravesó como ellas, afirmó Yolitzin Martínez Corrales, quien desde abril del 2010 busca a su hermana Yatzin que desapareció en Acapulco, Guerrero.

“Yo he participado desde 2019 y se vive una felicidad inmensa pero también mucha tristeza cuando se encuentra a alguien. Es una tristeza porque los hemos encontrado sin vida cuando vamos a campo, pero sabemos que una familia va a descansar”.

Pero también han encontrado personas en vida y ahí todo es dicha porque se sabe que se pudo recuperar a una persona más.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

“Nos da la oportunidad de convivir todas las familias y de sensibilizar a la sociedad en general y sobre todo de crear acciones para buscar y dar con el paradero de nuestros familiares. Nunca perderemos la esperanza”, concluyó Yolitzin.

Las actividades comenzarán en Jojutla este lunes en punto de las 7:00 de la mañana en donde se llevara a cabo una jornada de concientización y mas tarde, a las 18:00 horas se realizará la revelación de una placa en memoria de los miles de desaparecidos.

El martes, la Brigada visitará Huitzilac, el miércoles Amacuzac, el jueves Yautepec y el Viernes Cuautla. Para el sábado y domingo los colectivos visitaran Mazatepec y Temixco, mientras que la próxima semana se desplegaran a Totolapan el día 18, Puente de Ixtla el 19, Tetecala el 20, Xochitepec 21, Cuernavaca el 22 y Yecapixtla los días 23 y 24.

Las actividades se centraran en siete ejes que son búsqueda en campo; Identificación forense; búsqueda en vida; escuelas; trabajo con comunidades eclesiales y de fe; sensibilización a autoridades y fuerzas de seguridad locales y sensibilización en espacios públicos. Por el riesgo que corren, no se ha revelado qué días llevarán el rastreo en campo.

Llama Iglesia Católica a la empatía

Al recibir este domingo a la VI Brigada Nacional de Búsqueda en la Catedral de Cuernavaca, el obispo de la Iglesia Diocesana, Ramón Castro Castro, pidió a los laicos ser empáticos y sensibilizarse con aquellas personas que enfrentan a diario la desaparición de sus familiares.

Durante su homilía dominical, el jerarca religioso acusó que el Estado mexicano tiene el registro histórico de más de 91 mil personas desaparecidas (no localizadas), afirmando que si está tendencia sigue a la alza, a finales de 2021 se contará con un registro de más cien mil desaparecidos a nivel nacional.

"Noventa y un mil hogares, familias que no han podido cerrar el ciclo de su dolor, no saben si sus familiares viven o no. Años arrastrando una desesperación interior, gritando sin ser escuchados por quienes deberían escucharlos", exclamó.

Resaltó que si bien estas familias no reciben apoyo de las autoridades, sí de la sociedad, a quienes llamó a sensibilizarse ante este dolor, particularmente estas dos semanas que la Brigada Nacional de Búsqueda estará en el estado con el objetivo de buscar a sus familiares, pero también concientizar a la población sobre la reconstrucción de la paz; "no vienen a buscar culpables, viene a buscar a sus familiares".

Al concluir la misa dominical, la VI Brigada Nacional de Búsqueda recibió la bendición ecuménica por parte del obispo Ramón Castro Castro e informaron a la presentes que estarán trabajando en 14 municipios de la entidad con la esperanza de poder iniciar un proceso de transformación y reconstrucción de paz.

La VI Brigada Nacional de Búsqueda concluyó su presencia en Catedral de Cuernavaca al grito de “Falta mi hermano, ¿Dónde está?”; “Falta mi hermana, ¿Dónde está?”; “Falta mi hijo, ¿Dónde está??; “Falta mi hija”, ¿Dónde está?”.

La VI Brigada Nacional de Búsqueda que integra a cientos de familias de diversos estados del país, arribó antes de las 12 horas al Conjunto Conventual de Cuernavaca, portando los carteles de búsqueda e imágenes de sus familiares. /Con información de Susana Paredes