¿Dónde está Antonio Alexander?

María Inés Salgado Nava vuelve a pedir le devuelvan a su hijo Antonio Alexander Mujica Salgado, de 11 años, quien desapareció del rancho “Los Braciles” en la colonia Zapata, del municipio de Tlaquiltenango, donde trabajaba su padre, a quien le quitaron la vida y cuyo cuerpo finalmente le dieron cristiana sepultura el lunes 1 de agosto.

La madre de familia no ha encontrado ayuda de más grupos o personas que quieran sumarse a la búsqueda de su hijo y tampoco hay avances en las investigaciones de parte de la Fiscalía.

La casa que rentan colinda con la barranca de la zona cerril de esta colonia, una de las que más pobreza registra, donde hace seis años se construyó un mirador, que por el alto índice de inseguridad es poco frecuentado. Es la misma colonia donde se presume le arrebataron la vida al niño Ricardo Martínez, asesinato que sigue impune aún cuando se presume que la Fiscalía tiene identificado al presunto asesino.

La madre de Alexander no busca culpables y solo repite que quienes se lo llevaron dejen de ensañarse con el menor, “les pido que me lo devuelvan”; la Fiscalía no le dice nada y lo único que ella cree es que necesita la ayuda de la sociedad civil para que pongan atención y le ayuden a buscarlo.

Lleva más de una semana suspendida la búsqueda y el Comité de Búsqueda de Personas de este municipio, que apenas se formó, se está reuniendo para ver si en estos días pueden hacer algo pero lo están planeando con las demás personas, por pide que más gente se sume.

“Hoy ésta cumpliendo un mes con cinco días de desaparecido, ya es mucho y no lo encontramos, y la verdad es feo, duele mucho no saber dónde está mi hijo, es un niño y eso me da desesperación, quisiera que la gente entendiera y me ayudara”, dice entre sollozos al reconocer que no puede ofrecerle a cambio ni un vaso de agua más que las gracias.

"Antonio Alexander Mujica Salgado tiene 11 años, es de cabello lacio, estaba un poquito gordito, era un niño lindo, cariñoso, simpático que no merece sufrir lo que está pasando”, insiste.

María Inés rechaza en algún momento le hayan pedido algún tipo de rescate, como han especulado, y destacó que el dueño del rancho se mantiene al margen, jamás ha recibido ayuda ni se ha sumado a la búsqueda.

