¿Dónde está Adriana Reyes Rufino? Su familia no parará hasta encontrarla

Adriana Margarita Reyes Rufino, forma parte desde enero de 2021, de las 100 mil 239 personas desaparecidas o no localizadas a nivel nacional, según los datos abiertos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Su madre y hermanos siguen buscándola pese a la “pobre” información que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGJEM), les brinda cada que acuden a saber como va la carpeta de investigación.

“Tengo miedo de que le den carpetazo”, dice Rafaela, su madre. Con lágrimas que no puede controlar, con un nudo en la garganta que le impide platicar de manera fluida, cuenta que ese día su hija salió de su casa en la colonia Milpillas de Cuernavaca, rumbo al trabajo, pero nunca más regresó ni tampoco contestó las llamadas al ver que no regresaba a su casa.

La ficha de búsqueda emitida por la propia fiscalía dice que tiene una estatura de 1.60 metros, cicatriz pequeña entre la nariz y boca, acompañada del mensaje “Te buscamos Adriana, ayúdanos a encontrarla”, y un número de teléfono 7771091248, entre otros.

El 26 de enero de 2021, Adriana de 31 años de edad “salió por la mañana hacia el trabajo, trabajaba en una estética” a la que según los testigos nunca llegó. Desde ese entonces, relata Rafaela que el seguimiento no ha dado resultados “como madre siento que ha pasado mucho tiempo y no he tenido respuesta, ella tiene dos hijos”.

Este domingo decidió participar en la marcha que convocaron los padres de los hermanos Reyes, asesinados en Casa Bacacho, ésta fue la primera vez que sale a las calles a buscar ayuda, mientras ha acudido a los colectivos de búsqueda con quienes ya han compartido datos de su hija.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, del total de las personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas (246 mil 085), 145 mil 846 han sido localizadas, es decir, el 59.27%: 9 mil 939 personas fueron localizadas sin vida (6.81%), y 135 mil 907 localizadas con vida (93.19%). Los datos anteriores son desde el 15 de marzo de 1964 al 22 de mayo de 2022.

En el orden estatal Morelos tiene un registro de 3 mil 776 personas desaparecidas (1872 son mujeres) localizadas o no. son 2 mil 092 que fueron localizadas con vida; 114 no localizadas.

“Yo les pediría que nos den resultados, si en verdad están trabajando que actúen”, exige.









