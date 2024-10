Magistrados del TSJ y Gobernadora abordan problemas internos del Poder Judicial

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se reunieron con la gobernadora Margarita González Saravia y autoridades del Ejecutivo, a quienes se les expuso la problemática que predomina en el Judicial, pero que tendrán que resolver de forma interna.

Al respecto, habló el magistrado Francisco Hurtado Delgado, quien expuso que, a pesar de que fue una reunión fructífera, no hay una tregua aún con el magistrado presidente Jorge Gamboa Olea, a quien la mayoría aún no reconoce.

“Una reunión fructífera, un primer acercamiento completo de todo el pleno con la señora gobernadora, quien se expresó ser muy respetuosa de la autonomía del Poder Judicial, misma que no se debe entrometer en algunos de los problemas”, expresó Hurtado Delgado.

La problemática por la designación de jueces y temas de corrupción en la institución fueron algunas de las irregularidades que se expusieron a la mandataria estatal.

“No obstante, a ella se le hizo notar que la polarización que hay en el propio Tribunal le impacta en su gobierno, es por ello que se expusieron algunas inconsistencias e irregularidades, y que se atenderán con calma y a través de las instancias correspondientes”, dijo.

Agregó: “Se expusieron las situaciones de los jueces, la corrupción, los últimos lugares que ocupamos en impunidad, las situaciones que imperan de incapacidad, la falta de jueces íntegros comprometidos con la institución y necesidades como la digitalización de los expedientes fueron algunos de los tópicos que se abordaron”.

Reiteró que sigue la polarización, pues seguirán firmes en su postura contra Gamboa Olea.

“De momento, como lo hemos expresado, la mayoría del pleno no lo reconoce. Finalmente, pues es el que está al frente de la administración... No significa ninguna tregua; nosotros seguimos con nuestra postura sólida porque el Poder Judicial no puede trabajar con esas deficiencias que hemos hecho notar, con designaciones de jueces a modo, con corrupción, con impunidad. Creo que a los justiciables no les conviene”.

Un tema interno se resuelve de forma interna: Juan Salgado Brito

El secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, expuso que es un tema interno que deberán resolver de manera interna.

“Es un tema muy doméstico; tendrán que dirimir sus problemas hacia adentro. El Poder Ejecutivo es muy respetuoso de las instituciones y más tratándose de otro poder independiente y autónomo que no incumbe al Ejecutivo”, expresó el encargado de la política interna del Ejecutivo estatal.

El secretario de gobierno Juan Salgado Brito, afirmó que la problemática en el Tribunal Superior de Justicia no incumbe al Ejecutivo, pues lo tendrán que resolver de manera interna.

Finalmente, el magistrado presidente Jorge Gamboa manifestó que esta reunión ya había sido pactada con anticipación y no tenía otros fines. Además, confió en que saldrá adelante el trabajo en el Poder Judicial.

“Es una reunión que ya se tenía programada, que ya habíamos pactado con la gobernadora y con los magistrados. Venimos con ese ánimo de construir y de apoyar al Ejecutivo... Hay toda la apertura al diálogo y toda la confianza para sacar adelante todos los trabajos que tenemos”, dijo.