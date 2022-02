Diputada presenta denuncia por el delito de amenazas

A doce horas de que se difundiera el hallazgo de un cuerpo sin vida al lado de una cartulina en la que se le menciona, la diputada local y ex alcaldesa de Tetecala por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Luz Dary Quevedo informó que presentó una denuncia “por el delito de amenazas y lo que resulte contra quien o quienes resulten responsables”.

A las 19:45 hrs de este lunes 31 de enero a través de su página de Facebook, la legisladora publicó un comunicado de prensa en el relata lo siguiente:

“El día de hoy (lunes 31 de enero) siendo aproximadamente las siete de la mañana me enteré por voz de vecinos que a una cuadra de mi domicilio en el municipio de Tetecala Morelos fue encontrado en la vía pública el cuerpo sin vida de una persona con un mensaje en donde mencionan mi nombre”.

Quevedo lamentó el asesinato de esa persona que -dijo- se suma a los muchos casos que se han perpetrado en Morelos en un clima de impunidad e inseguridad que todas y todos a diario enfrentamos.

“Por tal motivo el día de hoy me constituí en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos a presentar formal denuncia por el delito de amenazas y lo que resulte contra quien o quienes resulten responsables”, agregó.

La ex alcaldesa de Tetecala, no descartó la posibilidad “de que este sea un acto ruin de carácter político que busque también amedrentarla, como en reiteradas ocasiones lo han hecho ejerciendo violencia política en razón de género hacia mi persona ya que actualmente como diputada local en múltiples ocasiones he manifestado y alzado la voz en contra de actos de servidores públicos que pueden ser constitutivos de delito y que ese sea uno de los motivos por los cuales quieran relacionarme con estos hechos y a través de ellos intimidarme y limitarme para evitar seguir realizando mi trabajo como legisladora”.

“Me duele mi Estado, me duelen todos y cada uno de los actos viles y miserables que han ensombrecido y la insensibilidad de quienes se supone están encargados de velar por nuestra paz y tranquilidad, en donde jueces, activistas, periodistas, presidentes municipales y la sociedad civil han sido atacados y muchos de ellos perdido la vida por hacer su trabajo y alzar la voz como una servidora lo ha estado haciendo”, deja asentado la legisladora en el comunicado de prensa.

Quevedo manifiesta temer por su vida y la de mi familia, sin embargo anticipa que no claudicará a pesar de estas embestidas falsas y dolosas hacia su persona.

“Sin duda alguna, en este caso se pretende denostar, manchar la imagen y el trabajo que una servidora ha realizado a lo largo de mis diferentes cargos públicos, en donde siempre me he conducido de manera recta y honesta en el desempeño de estas funciones, tan es así que la sociedad me lo ha demostrado en las urnas en tres ocasiones, y que, lo reitero, no estuve ni estoy relacionada con ningún hecho delictivo o grupos criminales”, asegura.

Por último, la diputada de MC realizó un respetuoso y enérgico llamado primero a las autoridades encargadas de prevenir el delito para evitar que esta ola de violencia siga azotando a nuestro Estado y segundo, a las autoridades encargadas de la procuración de justicia a poder llevar a cabo todas y cada una de las diligencias que lleven a esclarecer este y todos los crímenes que a diario ocurren en Morelos, “y como siempre estoy a disponibilidad de poder colaborar como ciudadana y servidora pública para lograrlo”.