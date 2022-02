Dictan prisión preventiva contra exsecretaria de Obras

Patricia, ex secretaria de Obras de la administración de Graco Ramírez, tiene cinco días para presentarse de forma voluntaria a Atlacholoaya. Esto luego de que recibió un auto de vinculación a proceso por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía Anticorrupción informó que la decisión se tomó en audiencia de apelación, en cumplimiento a Ejecutoria de Amparo.

LEE: Por estas razones Patricia Izquierdo podría ir a prisión

"El jueves 17 de febrero, en sesión telemática, los magistrados determinaron vincular a proceso a la ex secretaria de Obras, consideraron fundados y motivados los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, para imponer prisión preventiva contra Patricia “N”, a quién le otorgaron un plazo de cinco días para que se presente de manera voluntaria al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya".

La Fiscalía recordó que la exsecretaria de Obras, presuntamente adjudicó de manera directa la obra “Demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla” por más de 75 millones de pesos a una empresa “fantasma”.

"Esto, pese a que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, establece que las adjudicaciones directas no deben rebasar los 2.5 millones de pesos, por lo que la obra en mención debió ser licitada y no adjudicada de forma directa a una empresa que no contaba con la capacidad técnica y financiera para realizarla".

Señaló que por este caso también están vinculados a proceso por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Gonzalo, exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento y Hugo, exdirector general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

Con información de la Fiscalía Anticorrupción