Detienen a presunto extorsionador que amenazaba a docentes en Cuautla

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Antisecuestro (AIC-UECS), detuvieron a Enrique “N”, de 38 años de edad, en la colonia Lucio Moreno del poblado de Cocoyoc, municipio de Yautepec.

Esto, luego de que se diera a conocer que tres docentes de la escuela primaria Revolución eran víctimas de extorsión.

El detenido enfrenta el delito de extorsión agravada. Entre sus víctimas destacan profesores de primaria de Casasano en Cuautla, situación que habría motivado la suspensión de clases en el centro escolar.

Sin embargo, en boletín de prensa, se precisó que el ahora detenido también operaba en Yautepec, Cuautla, Yecapixtla y Tetela del Volcán.

Al momento de su detención, se le aseguraron dos teléfonos celulares y un vehículo, los cuales, luego de la intervención pericial, se determinó que tanto los equipos como el vehículo habían sido utilizados para extorsionar a sus víctimas.

En audiencia realizada, luego de la imputación a cargo del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Enrique “N” por su probable participación en la comisión del delito de extorsión agravada, en agravio de un vecino de Cuautla, quien pagó una suma de dinero a cambio de que no le hicieran daño a su familia.

Se concedió un plazo de investigación complementaria de cuatro meses, durante el cual el acusado deberá seguir su proceso en prisión preventiva.

"Creyente" con una trayectoria delictiva

La Fiscalía informó que en febrero del año 2020, Enrique “N” recuperó su libertad tras compurgar una sentencia por el delito de extorsión agravada, y se reinsertó en la sociedad ejerciendo diversos oficios y prestando servicios como gestor de trámites ante distintas dependencias, participando además en actividades religiosas en la iglesia de Cocoyoc y teniendo contacto directo con la comunidad de la Primaria Revolución de Casasano, siendo estos los medios que le permitieron conocer a quienes ahora son sus víctimas.

Detalló que el inculpado, a través de mensajes de texto impresos y por vía telefónica coaccionó a sus víctimas intimidándolas con información personal para que entregaran dinero y de no hacerlo, amenazaba con causarles daño, convirtiéndose rápidamente en un objetivo prioritario en materia de extorsión, acumulando en un periodo de tres meses, siete denuncias en su contra, en perjuicio de distintas víctimas de Yautepec, Cuautla, Yecapixtla y Tetela del Volcán, entre las que destacan, profesores, comerciantes y profesionistas; no obstante, información preliminar establece su relación con un total de veintiún extorsiones que aún no han sido denunciadas.

"Su detención permite resolver siete carpetas de investigación y desactivar un importante número de extorsiones en la región oriente, con lo que se refrenda el compromiso de la Fiscalía General del Estado en el combate a los delitos de alto impacto".

Pide la Fiscalía denunciar cualquier otro caso

Si usted fue víctima, denuncie a través de la FIDAI ubicada en Boulevard Cuauhnáhuac número 103, en la Colonia Flores Magón del Municipio de Cuernavaca, o al teléfono celular – WhatsApp 777453 83 43.