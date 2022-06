Detenido, estafador con disfraz de la CFE en Tepalcingo

Autoridades de Tepalcingo dieron a conocer la detención de un hombre que se hacía pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cometer fraudes en contra de vecinos.

De acuerdo con afectados, la persona se presentaba como trabajador de la paraestatal y posteriormente argumentaba que debía hacer unos trabajos en los medidores para luego solicitar dinero.

Tras las denuncias presentadas, la dirección de Seguridad Pública y vecinos de la localidad realizaron la detención del hombre, quien fue trasladado a la comandancia municipal.

“Aquí hicimos la detención, lo tuvimos resguardado en la comandancia municipal y se trasladó al municipio de Cuautla para que las autoridades correspondientes le puedan dar seguimiento al caso de la manera adecuada, basado en todas las denuncias que existen en el municipio”, señaló el alcalde de Tepalcingo, Jesús Juan Rogel Sotelo.

En este sentido, hicieron un llamado a la población del municipio que haya sido víctima de un supuesto trabajador de la CFE a realizar la denuncia correspondiente para que la persona pueda castigarse conforme la ley lo marca.

En días pasados, Jair Morón, representante de Canirac en Cuautla, alertó sobre un hombre que acudía a los negocios del municipio para hacer supuestos cambios de medidor, lo que después corroboraron que se trataba de una estafa, pues la CFE señaló que dicha persona no laboraba para la paraestatal, además de señalar que la empresa no trabaja de esa manera. Existe la sospecha de que se trate de la misma persona detenida en Tepalcingo, sin embargo, la información no ha sido confirmada por las autoridades.

