Detectores de metales no son garantía de seguridad en bares: ADICE

El presidente de la Asociación de Discotecas y Centros de Espectáculos (ADICE), Humberto Arriaga Cardoza declaró que colocar arcos detectores de metales para evitar el acceso de armas de fuego o armas blancas a los bares, no es una medida que garantice seguridad a los clientes o los trabajadores.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS

Humberto Arriaga Cardoza señaló que durante esta temporada vacacional y debido a los últimos hechos delictivos en la capital morelense, la afluencia de las discotecas y bares que pertenecen a la Asociación presenta una disminución muy notoria, pues las personas prefieren evitar este tipo de ambientes por la inseguridad que se vive.

En busca de medidas que resguarden la integridad de los clientes y trabajadores surgió la propuesta del secretario del Ayuntamiento Carlos de la Rosa Segura, sobre instalar arcos detectores de metal e incluso aplicar revisiones físicas.

"Por supuesto que es una parte, esa la procuramos nosotros físicamente, ya que el arco detector lo que busca es no tocar al cliente, sin embargo, a veces hay armas que no son detectables con el arco detector, en lo personal considero mejor hacerlo físicamente", explicó Arriaga Cardoza.

El presidente de la Asociación de Discotecas y Antros de Espectáculos, habló respecto a la colocación de arcos detectores de metal en los bares para evitar el acceso de armas, aunque aclaró que ésta no es la garantía de la seguridad

📹: Emireth Cossiohttps://t.co/J5nB5eDGYh pic.twitter.com/ll6Xsn4Vt9 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 5, 2023

El dirigente consideró que la detección física puede ser muy efectiva, a la hora de dar acceso a un establecimiento, siempre y cuando se realice con respeto y precaución.

“Mejor hacerlo físicamente, la gente ya lo acepta y entiende, la idea es ser amables y cordiales, recibir a nuestros visitantes de la mejor manera posible, cuernavaca debe de ser sí o sí la ciudad anfitriona que fue hace muchos años, hay que volverlo a hacer”, mencionó.

Las personas son conscientes del tema, tanto hombres como mujeres; y hasta el momento no hay denuncias por violentar o vulnerar a alguien al momento de una revisión, aseguró.

“No, nos ha pasado, porque no las hacemos de manera agresiva, son respetuosas y lo hacen por su propia seguridad y tampoco se han localizado (armas dentro) y cuando llega a ocurrir se identifica, normalmente es quién viene escoltando a alguna persona, pero no se acepta que alguien entre armado al negocio”, concluyó Arriaga Cardoza.