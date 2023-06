Detectan paraderos de transporte inseguros para mujeres

La titular del Instituto de la Mujer de Cuernavaca (IMC), Lorena Castillo Castillo mencionó que en la capital morelense se detectaron algunos paraderos de transporte inseguros para las mujeres, los cuales se encuentran en:

Avenida Universidad

Chipitlán

La Luna

Lorena Castillo mencionó que la recuperación de estos paraderos se tiene que realizar en coordinación con la Secretaría de Obras, puesto que tiene que ver con la arquitectura social, la cual consiste en la implementación de luminarias, limpieza en general y poda de árboles.

Al ser cuestionada sobre a qué tipo de violencia se exponen las mujeres que viven en esas zonas, mencionó el acoso verbal y hostigamiento a las mujeres.

Al estar estos paraderos descuidados, se convierten en escenarios inseguros para quiénes transitan por ahí.

"Serían los paraderos que estaríamos pensando que urgen que ya se intervengan… no hubo agresión física, pero sí hay agresiones verbales; no hay ninguna denuncia como tal, pero en el caso del Instituto de la Mujer hicimos un trabajo en el área y hemos visto esto precisamente... al grupo que más molestan son a chicas de entre 19 y 28 años... los grupos mayores también son maltratadas al no dejarlas subir e invisibilizarlas", explicó.

Buscarán solicitar la limpieza de las zonas, así como la instalación de luminarias. Asimismo señaló Lorena Castillo que también trabajarán con el transporte público, ya que es uno de los espacios comunes en los cuales las mujeres pasan una mayor parte del tiempo.

Señaló que desde 2022 implementaron una acción que se llama Rutas Seguras y Sororas, donde facilitan a las mujeres las líneas de emergencia para cuando sean violentadas, agredidas o acosadas en el transporte público, o bien, que requieran apoyo en cualquier otra circunstancia.

En ese tenor mencionó que solamente tres mujeres solicitaron darle seguimiento a sus denuncias, investigaciones que están a cargo del Instituto de Justicia para las Mujeres.

"Para poder reforzar esto necesitamos un protocolo de prevención de acoso y hostigamiento, y no solamente en los parques o en las calles, sino en el transporte cuando ascienden y descienden... si queremos que sea integral la intervención social, tiene que hacerse un paradero seguro", explicó.