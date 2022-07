Detecta ASF probable daño al erario por 12.9 mdp en Fiscalía General del Estado

La Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por más de 12.9 millones de pesos, causados por la Fiscalía General del Estado de Morelos, derivado de un contrato con la empresa DICITEC S.A. de C.V., que ampara la compra de materiales de laboratorio y productos químicos de los que no existe evidencia de entrada y salida del almacén.

En el pliego de observaciones remitido por la ASF a la Fiscalía sobre el ejercicio presupuestal 2021 se advierte que el órgano autónomo utilizó parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP 2021, para la supuesta adquisición de materiales y suministros de laboratorio y otros productos químicos, lo que es un uso permitido para los recursos, sin embargo advierte que de la verificación física a los bienes adquiridos por la Fiscalía General del Estado, a través del contrato FGEMOR-CGA-DGLYC-DCyS-LP-05/2021, por 12 millones 941 mil 200 pesos la Fiscalía General del Estado no contó con evidencia documental del paso de tales productos por su almacén, frente a lo que se considera el daño al erario por el monto del contrato más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.

La empresa DICITEC S.A. de C.V, es una proveedora de equipo médico y de laboratorio con domicilio fiscal en la colonia Las Américas del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, que tiene entre sus clientes a los gobiernos de Hidalgo y el de Morelos. La publicidad del negocio lo presenta como distribuidor de “equipo médico, equipos y reactivos para diagnóstico clínico, todo para el área forense, detección de drogas de abuso y más; todo de las mejores marcas”.

En el 2019, la Fiscalía había adquirido a través del mismo proveedor, 40 overoles tipo tyvek (los usados por forenses y equipos de escena de crimen) por 78 mil 880 pesos, productos químicos para ciencias forenses (que incluían reactivos para la detección de consumo de alcohol y drogas, perfiladores forenses de ADN) por 16 millones 432 mil 418 pesos, y otros materiales para servicios periciales por tres millones 294 mil 404 pesos, para un total superior a los 19 millones 825 mil pesos.

En el informe individual de la ASF para los recursos federales destinados a la seguridad pública en el estado, se informa también de la detección de un contrato con folio FGEMOR-CGA-DGCLYC-DC-EXCEP-03-2021 por 2 millones 951 mil 200 pesos para la contratación “del servicio de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio (póliza anual de ampliación de la garantía y plan de protección SafeGuard del sistema IBIS TRAX-3D (laboratorio de balística)”, respecto del que no se encontró evidencia documental del servicio de mantenimiento y la capacitación del personal”, no obstante, este hallazgo no está en el pliego de observaciones a solventar.





