Después de 30 años, se jubilan nueve policías de Jojutla

En la base de la Policía Municipal de Jojutla se hizo el último pase de lista a nueve elementos de la dirección de Seguridad Pública, que al cumplir 30 años de servicio, lograron jubilarse.

El alcalde Alan Martínez García reconoció la labor de los elementos policiacos, sus años de servicio y aporte a la seguridad, paz y tranquilidad de las familias de Jojutla.

Uno de los elementos jubilados, Jorge Barrientos Campos, comentó lo siguiente: "Compañeros, la verdad para mí es un honor agradecer al presidente municipal, Alan Martínez, por esta ceremonia... en ningún municipio he visto, ni por las redes sociales, que festejen un día tan significativo para nosotros. Para mí es morbo que nos rindan homenaje cuando estamos en una caja, cuando ya nos llegó la tragedia, muchos presidentes lo hacen y ya no tienen caso, y ahorita esta administración nos lo está haciendo en vida y se los agradecemos, porque nuestra familia está feliz, está contenta de que nosotros salimos con bien, no salimos lastimados".

Nueve elementos de la dirección de Seguridad Pública de Jojutla se jubilaron. / Cortesía / Ayuntamiento de Jojutla

El director de Seguridad Pública, Marco Antonio Morales Peña dio a conocer que los jubilados fueron:

Martín Ocampo Rojas

Jorge Barrientos Campos

Jaime Sandoval Casamata

Patricia Benítez Quezada

Alfredo Hernández Ayala

Tránsito Rodríguez Domínguez

Abel Sopeña Valencia

Adalberto Hernández Abarca

Miguel Ángel Gil Guerrero.

Al concluir la ceremonia, Martínez García hizo la invitación a la ciudadanía para participar en la convocatoria que está abierta para integrarse a las filas de la Policía Municipal. En el acto se contó con la presencia de los directores de Administración y Asuntos Jurídicos, Enrique Benítez García y Jorge Armando Retiguín Flores.