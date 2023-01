Desastrosos resultados de Cuauhtémoc Blanco en seguridad: Julio César Solís

La crisis de inseguridad sigue en aumento en Morelos, y las autoridades en la materia no reconocen que cuentan con una estrategia fallida, así lo declaró el diputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano.

“Lo hemos señalado, la crisis en materia de seguridad sigue aumentando, rebasa por mucho a las autoridades; las autoridades siguen sin reconocer que la estrategia es completamente fallida y no es que sea un capricho decirlo sino lo vemos todos los días cuando escuchamos las noticias”, expresó.

El legislador local aseguró que no hay detenciones en flagrancia, y sólo hay pretextos por parte de las autoridades respecto al presupuesto.

Indicó que, tras cuatro años de gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, y con los resultados desastrosos que presentan, no tiene ni un argumento para decir que no se les dio presupuesto suficiente.

“En los otros años, cuando tenían al Congreso de su lado, ellos nunca lo hicieron”.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado lamentó que mientras no se cambie la estrategia de seguridad, no se reconozca que existe un problema grave, y no se contrate gente eficiente y que conozca el tema, la situación de inseguridad seguirá igual.

Julio César Solís refirió que cada grupo parlamentario promovió iniciativas referentes en el tema; adelantó que, en próximos días, en el segundo período ordinario de sesiones, presentará varias, una de ella tiene que ver con regular y establecer penas a quien sea sorprendido colocando las denominadas “narcomantas”.

Mencionó que el periodo pasado ordinario de sesiones se aprobaron iniciativas como la Ley Vicaria la cual presentó junto la legisladora del Partido del Trabajo Tania Valentina Rodríguez Ruíz, también se aprobó el incremento de las penas por la tentativa de feminicidio, entre otras.











➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube