Desaparecidos en Morelos | Caminan por Ashley Mishelle

Ashley Mishelle Dávila Angulo de 16 años y originaria de Cuernavaca no ha regresado a casa desde hace dos semanas; sus familiares denunciaron su desaparición a inicios de marzo. A la fecha, no tienen noticias o avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Es un martirio para mí, nunca imaginé estar pasando por esto, nunca imaginé estar con la angustia de saber si está viva o muerta”, mencionó María Angulo, madre de la menor.



En punto de las 12:30 horas del lunes 18 de marzo, familiares y amigos de Ashley emprendieron una caminata desde El Polvorín, por Avenida Morelos hasta llegar al zócalo del municipio de Cuernavaca para exigir un avance en la investigación.

Familiares de Ashley Mishell Ángulo Astudillo realizan una marcha en la avenida Morelos sur a la altura de Las Palmas, para exigir su localización



📸Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavacahttps://t.co/J5nB5eDGYh pic.twitter.com/B3R4G72j8m — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 18, 2024

“El día de hoy estoy manifestando mi inconformidad por el trabajo de la Fiscalía, veo que no están haciendo el trabajo suficiente para agilizar la búsqueda de mi hija, así que estoy exigiendo que la Fiscalía haga su trabajo correctamente”, mencionó María.

LEE: Se instala Sistema de Búsqueda de Personas en Morelos

Una vez que el contingente arribó a la plancha de la Plaza de Armas “Emiliano Zapata Salazar” se realizó un pronunciamiento por parte de la afectada madre.



“He notado que han hecho muchas omisiones en el caso de mi hija y considero que son las autoridades las que saben que es lo que se tienen que hacer, a mi no se me pierden hijos una vez al mes, yo no sé qué hacer y ellos han entorpecido mi trabajo como madre”, expresó.

#Galería | Familiares de Ashley Exigen justicia a 16 días de su desaparición 🚨

📸Luis Flores | El Sol de Cuernavacahttps://t.co/J5nB5eDGYh pic.twitter.com/WPwxb3m3hk — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 18, 2024

Localizan a 19 personas desaparecidas en un mes

Del 7 de febrero al 13 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con autoridades de Morelos localizaron a 19 personas reportadas como desaparecidas, cuatro de ellas sin vida.



Se dio a conocer que, en el municipio de Cuernavaca se localizó a una mujer de 23 años en compañía de su menor hija de 02 años, quienes eran buscadas desde el 06 de marzo. Se localizó a una mujer de 36 años junto con su hijo de 03 meses de edad, radicado en el estado de Guerrero quien era buscada desde el 04 de marzo.

Seguridad Morelos y CDMX coordinan búsqueda de desaparecidos

En atención a denuncias presentadas también en la capital morelense, se localizó a un masculino de 22 años buscado el 10 de marzo y localizado el día 11 al perder el conocimiento. Desde el 05 de marzo se buscaba a dos adolescentes de 13 y 16 años quienes pudieron ser localizados el día 11 del mismo mes. Así como una mujer de 30 años buscada desde el 10 de marzo y localizada tres días después.

Por otro lado, en el municipio de Cuautla se localizó el 08 de marzo a una femenina de 27 años junto con sus hijos, un masculino de 03 años de edad y una femenina de 12 años, buscados desde el 02 de marzo de este año; y se localizó a una femenina de 19 años, buscada desde el 10 de marzo.



Por cuanto al municipio de Jiutepec, se localizó a un masculino de 37 años quien se encontraba recibiendo atención médica por enfermedad. En lo que respecta al municipio de Miacatlán, se localizó a una femenina de 13 años buscada desde el 08 de marzo. Y se logró la localización en el Estado de México de un masculino de 65 años, buscado desde el 12 de marzo en el municipio de Tlaltizapán.

Respecto a las personas localizadas sin vida se trata de un masculino de 36 años; en Temixco un masculino de 23 años; y en el municipio de Yecapixtla los cuerpos de dos menores de 09 años, integrándose en distintas áreas las respectivas carpetas de investigación.

Local Vianey y Gabino: Convocan a marcha para exigir justicia por doble homicidio Seguridad Estudiante del CBTA de Tlalnepantla es localizada sin vida