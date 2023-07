Derechos Humanos investiga a presidente del TSJ por una noticia de internet

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea dio a conocer que presentará una acción penal en contra de quien resulte responsable por la campaña de denostación y desprestigio en su contra. Al tiempo en el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) emitió una queja en contra del titular del Poder Judicial por presuntos actos de acoso laboral, basado en una nota periodística, la cual reconoció el ombudsman morelense, Raúl Israel Hernández Cruz, podría ser falsa.

“Hay una clara intención de someter y sesgar el trabajo del Poder Judicial por algunos actores políticos que no les han sido favorecidas las resoluciones, no les han beneficiado en el esquema de su actividad laboral”, expresó Gamboa Olea este miércoles en conferencia de prensa.

Todo surgió a raíz de una publicación firmada por supuestas barras de abogados del estado de Morelos en la cual se exhibió un presunto escándalo sexual en el que se habría visto involucrado Luis Jorge, y posteriormente fue tomado por un portal de noticias, ello sin que hasta ahora ninguna asociación de abogados se haya atribuído la difusión de tal mensaje.

En el escrito se señaló que, tras los hechos presuntamente ocurridos dentro de las instalaciones del TSJ en Cuernavaca, al menos tres mujeres habrían sido despedidas de sus cargos. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las supuestas afectadas ha confirmado públicamente esta situación.

Gamboa Olea manifestó que es falso este supuesto escándalo y de igual forma negó que tres personas hayan sido removidas de sus puestos de trabajo.

Ante esto, el titular del Poder Judicial en la entidad dijo que responderá de manera legal presentando en breve la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien resulte responsable.

Agregó que, mediante dichos y mensajes de texto, fue alertado de que se venía esta campaña negra en su contra.

“Sí hubo mensajes, sí hubo el adelanto de esta campaña, sí se me dijo que esto venía. Sí se me dijo que yo tenía que entrar en el camino de no generar más evidencia de lo que estamos viviendo en el estado de Morelos… en los tribunales es evidente lo que está sucediendo con los procesos de investigación, es evidente los casos que tenemos fallas por parte de un organismo autónomo al momento de integrar las investigaciones. Se me adelantó que me iban a generar una serie de especulaciones. Desconocía yo, no sabía que iban a tener este tipo de alcances tocando un punto fundamental que es mi familia, mis hijos que no tienen nada que ver con mi trabajo y mi función jurisdiccional”, expuso el magistrado.

Anteriormente habían existido casos en los cuales las resoluciones de las y los jueces del Poder Judicial no habrían favorecido a las fiscalías General de Justicia y Especializada en Combate a la Corrupción, situación que fue señalada por Gamboa Olea.

Uno de los casos suscitados, fue el de Luis Alberto “N” alias “El Diablo”, quien fue detenido por un triple asesinato que conmocionó a la entidad y que días después salió libre y que precisamente el martes 4 de julio horas antes del comunicado de la CDHM se llevaría a cabo la audiencia para revisar el tema de la impugnación a la no vinculación a proceso contra esta persona.

“Este tipo de comunicados que hayan salido el día de ayer atiende a que se resolvía un asunto muy delicado en el estado que tiene que ver con los casos de Huitzilac, casualmente ayer se da a conocer el comunicado, casualmente ayer se difiere la audiencia, entonces es claro la intención de doblegar el trabajo del Poder Judicial”, indicó.

Otro de los pasajes del Poder Judicial y las Fiscalías de Morelos se vivió en agosto del 2022 cuando el vicefiscal anticorrupción acudió al Congreso del Estado para solicitar juicio político en contra de tres magistrados. Situación que el magistrado presidente calificó como una medida más de presión hacía el Poder Judicial.

Asimismo, recientemente el Poder Judicial determinó remover la medida de prisión preventiva contra Antonio “N”, ex alcalde de Cuernavaca, para dictar arraigo domiciliario, resolución que motivó la queja de la Fiscalía Anticorrupción.

Otro de los asuntos que se encuentran en controversia y que tienen que ver con el TSJ es el tema del haber de retiro, el cual, el Congreso local aprobó las observaciones hechas por el ejecutivo.

Hace un mes, el juez Edie Sandoval Lome, fue nombrado magistrado visitador de la Junta de Administración y Vigilancia del Tribunal Superior de Justicia. El funcionario había sido titular del Juzgado Especializado de Control en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya desde cuyo cargo resolvió casos llevados por la Fiscalía Anticorrupción, algunos de los más sonados, el emprendido contra el exalcalde de Cuernavaca que derivó en dictarle prisión preventiva (que luego sería cambiada por arraigo domiciliario); la declaración de la auditora estatal como sustraída de la acción de la justicia. También determinó en su momento no vincular a proceso al exalcalde de Jiutepec, Manolo Agüero; y dejar en libertad a la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo; y a Sergio Beltrán Toto, ex subsecretario de Obras, en casos diferentes por falta de pruebas.

La investigación determinará si fue Fake News: CDHM

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos Raúl Israel Hernández Cruz confirmó que, a raíz de una nota difundida por un portal de noticias, iniciaron la queja número CDHM1S.1/089/2023-V1, por el presunto despido de tres empleadas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) bajo el contexto del presunto escándalo sexual.

“No estamos afirmando nada, sencillamente estamos dando inicio para conocer el motivo de estas bajas porque muchas veces sucede que se dan en un contexto de acoso laboral y es de lo que se va a ocupar la investigación”, expresó.

El ombudsman indicó que la queja la inicia una visitadora mujer que en el ejercicio de su autonomía oficiosamente emprendió esta investigación, misma que determinará si fue real el despido de tres trabajadoras o si se trató de una fake news.