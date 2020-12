Depende de ciudadanía estabilidad del estado

El tiempo en que Morelos transite hacia una disminución de casos de Covid-19 en lo que es el segundo repunte pudiera ser más corto, refieren investigadores de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor), pero dependerá de si la ciudadanía cumplen o no las medidas sanitarias y de confinamiento, pues a mayor movilidad, mayor dispersión del virus.

El investigador del Instituto de Biotecnologia de la UNAM y secretario de la AcMor, Alejandro Sánchez Flores, dijo que son diversos factores los que intervendrán en la disminución de contagios, uno de ellos es la disponibilidad o no de pruebas suficientes para detectar el Covid-19, problema que ha persistido desde el inicio.

Lo idóneo, recalcó, es que la ciudadanía continúe en confinamiento en la medida de lo posible.

“El otro problema es que si llega más gente a los hospitales, lo que ocurrirá es el colapso del sistema de salud, no solo en el estado sino en el país; seguramente habrá que tomar medidas de confinamiento y será difícil que la gente lo vuelva a entender una vez que el semáforo se ha movido a medidas menos restrictivas”.

Un confinamiento estricto de 15 días a un mes para cortar la transmisión volvería a disminuir los contagios en Morelos.

"En 15 días podríamos tener 400 personas infectadas menos por cada persona que esté enferma y que se quede en su casa, pero el mayor problema son los asintomáticos, que son tres de cada 10 infectados dado que no sabemos si tienen el virus a menos que se hagan pruebas”.

Si las medidas no se cumplen durante las fiestas navideñas, para el 15 o 21 de enero habrá un repunte importante, alcanzando una ocupación hospitalaria mayor al 80 por ciento.

El 80% de los contagios se han dado en reuniones

Raúl, nombre ficticio que usaremos por protección, estuvo hospitalizado en un hospital público en la avenida Plan de Ayala por más de una semana, con auxilio ventilatorio por más de dos días tras contagiarse de Covid-19 en su centro de trabajo, en donde además de tener un escaso sueldo y pocas prestaciones, tampoco le fue garantizado un equipo de protección adecuado para recibir pacientes con este virus.

Como guardia de seguridad en un hospital privado de Cuernavaca, tuvo de forma recurrente contacto con pacientes sospechosos de Covid-19, por lo que recuerda haber recibido a uno y una semana después comenzó con fiebre, resfriado y dolor intenso de cabeza.

“Mi día de descanso prácticamente la pasé tirado en la cama y al otro día no podía faltar al trabajo así que me presenté, les dije los síntomas y me mandaron a hacerme estudios; ahí me tuvieron desde las 11 de la mañana hasta las cinco o seis, me lastimaron la nariz con la prueba hasta sangrar y ya luego me dijeron retírate, también fue mi esposa pero ella salió negativa”.

El subdirector de Hospitales de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), Lorenzo Alcàntara García, confirmó que en últimas fechas la ocupación hospitalaria ha tendido un incremento de por lo menos 50 por ciento respecto a semanas atrás, ya que tan sólo en los tres hospitales Covid pasó de tener entre 10 y 15 pacientes internados a 36.

“En los tres hospitales como el Parres, Axochiapan y Jojutla, tenemos una ocupación del 25 por ciento, que si bien pareciera que no es tan alta, se ha duplicado con respecto a las tres semanas previas que teníamos hasta 10 o 15 por ciento; tenemos disponibles 84 camas, de las 120 en las tres unidades médicas”.

Un 70 por ciento son hombres y 30 por ciento mujeres, quienes habían acudido a un evento social o algún lugar cerrado, siendo ahí en donde pudieron contagiarse.

“La población masculina son pacientes con alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión y obesidad, que son de las tres comorbilidades asociadas a más del 80 por ciento del riesgo de mortalidad”.

El estado de salud de los hospitalizados es de grave a estable, de 36, ocho están intubados; el resto con monitoreo, medicamentos y apoyo de oxígeno.

Destacó que la mayoría provienen de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Cuautla, municipios con mayor incidencia de contagios.

Como era de esperarse, Raúl fue internado y al mejorar fue dado da alta.

Un 80% de quienes están hospitalizados por Covid-19 se contagiaron en una reunión social, en espacios cerrados; en su mayoría son hombres los que se encuentran en estado grave por tener además diabetes, hipertensión y obesidad.