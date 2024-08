Denuncias por maltrato animal aumentan en Cuernavaca, hay 65 casos

Las denuncias relacionadas con el maltrato animal en Cuernavaca arrojan un aumento, informó Laura Elizabeth García Méndez, fiscal ambiental del municipio. Mientras que en el año 2022 se registró un total de 140 denuncias, para el 2023 aumentó a 145... el panorama no es alentador ya que a inicios de agosto hay contabilizadas 65 denuncias este 2024.

Del total de denuncias en 2022, se aplicaron 22 sanciones; en 2023, 65; y hasta la fecha 32 en 2024. Las sanciones van desde los 5 mil 428.5 y 16 mil 285 pesos, conforme a lo estipulado en la Ley de Ingresos de Cuernavaca, detalló García Méndez.

"Los animales están amarrados, no tienen un espacio adecuado, los mantienen en la azotea, no los cuidan ni sacan a pasear con correa, y además no atienden su salud veterinaria", declaró García Méndez.

En ningún caso fue necesario retirar a los animales de sus dueños, ya que los responsables mostraron disposición para mejorar la calidad de vida de sus mascotas.

“Estamos muy habituados a hablar del maltrato contra perros, pero los gatos también sufren. Hemos notado un aumento en la cantidad de gatos en el municipio y el llamado es el mismo que cuiden a sus mascotas”, agregó.

Además de la violencia animal, la Fiscalía atiende licencias ambientales, poda y tala de árboles, manejo de residuos sólidos y contaminación auditiva.

Estas colonias tienen más casos registrados:

2022

Vista Hermosa

Lomas de Cortés

Centro de Cuernavaca

Acapantzingo

Lázaro Cárdenas

2023

Lomas de Ahuatlán

Santa María Ahuacatitlán

Lázaro Cárdenas

Chipitlán

2024

Centro de Cuernavaca

Lomas de Cortés

Insurgentes

¡Denuncia!

Las personas interesadas en presentar una denuncia pueden acudir a la calzada de Leandro Valle Ote en Cuernavaca Centro de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. También pueden denunciar vía telefónica llamando al 777 310 0000, lo pueden hacer anónimamente.