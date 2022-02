Denuncias por abigeato han disminuido en los últimos años

En los últimos cinco años, en Morelos las denuncias ante el Ministerio Público (MP) por por robo de ganado han venido a la baja, pero no por acciones de prevención o disminución de la inseguridad, sino porque el campo se ha ido empobreciendo poco a poco, de acuerdo con los productores bovinos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra que en 2016 se iniciaron 190 denuncias; en 2017 fueron 108; en 2018 llegaron hasta 75; mientras que en 2019 se contabilizaron 80, para 2020 la cifra se colocó en 48 y el año pasado se reportaron 65.

La diferencia de casos en 2021 fue de 17 con relación a 2020, pero la reducción entre 2016 y 2021 fue de alrededor de un 60 por ciento. Roberto Reza Quiroz, presidente del Sistema Producto Bovino Carne, aseguró que estos números se deben a que ya no tienen nada que quitarles.

“Bajó el delito del abigeato, no hemos tenido y qué bueno porque es un delito muy delicado para nosotros, pero hoy creo que, como ven, el campo no está produciendo y nos han dejado en paz y espero que así siga. Vamos muy apurados en la economía del sector y no hemos tenido robos”.

Dijo que en el primer mes del 2022 no se han reportado robos entre los agremiados y confió en que no vuelvan ya que en el pasado vivieron diferentes episodios críticos, no solo de robo de ganado sino hasta de secuestro entre los productores.

A su vez, ejidatarios de Tlaquiltenango reclamaron el abandono al campo y se manifestaron decididos a buscar los apoyos que se han dejado de recibir. El presidente del Comisariado Ejidal de Nexpa, Pablo García Manzanares, dijo que sienten indignados de que solo los utilicen. (Con información de Angelina Albarrán).









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter