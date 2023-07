Delitos cuestan a Morelos cinco mil millones de pesos

El tema de la violencia e inseguridad que se vive en el estado de Morelos ante la notoria ausencia de condiciones de paz va mucho más allá de lo que revelan las escandalosas cifras que colocan a la entidad dentro de los primeros lugares a nivel nacional en delitos como homicidio doloso, secuestro, feminicidio y robo de vehículo.

Y es que en el estado la violencia cuesta muy caro. De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo de la violencia anualmente es de 5 mil 134 millones de pesos; a cada morelense mayor de edad le cuesta 3 mil 489 pesos cada delito. La cifra individual equivale al ingreso quincenal promedio de los trabajadores morelenses, y en conjunto representa el 16 por ciento del presupuesto de egresos del estado.

Te puede interesar: Se siente insegura 80% de la población de Morelos

Un análisis realizado por el Instituto para la Economía y la Paz revela que la entidad se ubica entre los cinco estados menos pacíficos del país, solo detrás de Colima, uno de los más violentos, Zacatecas, Baja California y Guanajuato.

Este análisis comprende la situación de violencia en cada estado desde el año 2015 y el impacto económico que ha tenido hasta el 2022. En el caso de Morelos este indicador creció un 38 por ciento en los últimos siete años.

Repunta violencia por disputa de grupos

De acuerdo con José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), en la entidad operan 14 grupos delincuenciales que disputan la plaza, lo que provoca un incremento en delitos como homicidio culposo.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que se han registrado, de enero a mayo de 2023, 628 homicidios en la entidad, de los cuales 486 han sido dolosos, es decir, más del 80 por ciento, números que, de acuerdo con el titular de la CES, se atribuyen a la guerra entre células y grupos delictivos.

“La cantidad de muertos que hay, yo debería, con muchas precauciones, decir que es gente se mata entre ellos principalmente”, externó.

De enero a mayo de 2023, se registraron 628 homicidios en la entidad. / Archivo | El Sol de Cuernavaca

Pero esta situación no es nueva, señala Ortiz Guarneros; se arrastra desde hace varios años, desde la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, pues los grupos de la delincuencia organizada se diversificaron.

“El pasado de Morelos es tórrido en este aspecto, cuando Beltrán Leyva se va de aquí, que tenía el control de la delincuencia, se polariza y empieza a haber muchos grupos; ahorita tenemos 14 grupos en el estado que provocan la lucha que hay en los municipios”, externó el jefe policiaco de la entidad.

Este año, la CES invertirá en prevención del delito poco más de mil 320 millones de pesos, según el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado; es decir, poco más del 10 por ciento que ejercía en 2021.

Los otros delitos

En cuanto hace a los secuestros, si bien ha existido una reducción de casos en comparación con años anteriores, las cifras en este sentido no cesan en la entidad, pues hasta el mes de mayo de 2023 Morelos registra siete casos denunciados ante la Fiscalía, de los cuales seis han sido considerados como extorsivos, es decir, que los delincuentes piden cantidades de dinero a cambio de liberar a las víctimas.

Morelos ha pagado caro también el tema del feminicidio, pues desde el actual sexenio la entidad se ha colocado en los primeros lugares en este delito.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El 2023 ha sido de los más violentos contra las mujeres, sin embargo, la Fiscalía Especializada en el Delito de Feminicidio contabiliza únicamente 20 casos, de acuerdo con los protocolos para establecer los crímenes de odio contra las mujeres, mientras que colectivos reportan alrededor de 40 muertes violentas de mujeres; en 2022, de acuerdo con cifras oficiales, fueron 32 feminicidios, pero cerca de 100 reportados por organizaciones y activistas.

Asimismo, el robo de vehículo en el estado es constante; invariablemente, este delito provoca el incremento de otros más como el secuestro y homicidio doloso, refiere Rafael Rueda Moncalian, presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública.

La cifra incrementó en 2023, al llegar a mil 253 casos de robo de autos. / Archivo | El Sol de Cuernavaca

Afirma que en 2022 en Morelos se denunciaron mil 109 robos de vehículos, cifra que incrementó en lo que va de 2023, al llegar a mil 253 casos, de los cuales, 625 fueron con violencia. En el caso de las motocicletas, en 2022 se reportaron 481 robos, mientras que en lo que va de 2023 la cifra se elevó a 795; de estos casos; de ellos, 238 se realizaron con violencia.

Más allá de las cifras, Rueda Mocanlian señala que es necesario ver qué se está haciendo desde el sistema de procuración de justicia para perseguir estos delitos y, posteriormente, desde el Poder Judicial para castigar a los responsables.

“Aquí lo que vale conocer, yo creo, es: del total de los delitos que hay, cuántos de estos han sido judicializados y de estos cuántos han alcanzado condena, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de la grave impunidad que existe en el estado de Morelos, llámese por corrupción o por desconocimiento”, externó.

Mencionó que es importante que las autoridades correspondientes informen qué avance se tienen para castigar este tipo de delitos.

Les deben la tranquilidad

En enero de 2023 dos menores desaparecieron en Yautepec. Desde ese día, sus padres comenzaron una búsqueda incansable que les arrebató, además, la paz.

“No sabemos nada de ellos. No descansamos en buscarlos; no dormimos pensando en dónde podrán estar”.

Lee también: Búsqueda de menores desaparecidos en Yautepec, sin resultados

Imelda de la Rosa y su esposo han recorrido varios municipios del estado, e incluso han buscado en entidades vecinas sin dar con su paradero.

“No sabemos cómo están, si comen o si les han hecho daño. No tendremos paz hasta que sepamos dónde están; hemos tenido que movernos, buscarlos, todo con nuestros recursos”.

Hasta ahora, los trabajos de búsqueda le han costado a la familia, además de la tranquilidad, poco más de 15 mil pesos, aunque, para ellos, lo más importante es poder ver a sus hijos nuevamente.