Defiende FGE proceso en la entrega equivocada de un cuerpo del Semefo

La Fiscalía General del Estado defendió el proceso de identificación de cadáver y que llevó a una entrega errónea en la región oriente.

En un comunicado de prensa, la FGE explicó que la noche del 14 de enero, elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre no identificado en la calle No Reelección de la colonia Centro de Yautepec.

… De acuerdo con resultado de la necropsia de ley, se establece la causa de la muerte por infarto agudo al miocardio, no obstante lo anterior y ante la falta de familiares o conocidos que pudieran localizarse, los restos mortales fueron depositados para su resguardo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para su preservación, en tanto se realizaba la identificación y se localizaban familiares.

Agregó que dos días después, el 16 de enero, dos hombres se presentaron ante la Fiscalía Regional Oriente identificándose como el hermano y medio hermano del occiso para reconocer y reclamar el cuerpo.

… Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano, por lo anterior, aproximadamente a las 03:00 horas declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar.

De esta forma, agregó la FGE, se presentaron ante el Ministerio Público el acta de nacimiento del occiso, y el acta de uno de los declarantes para acreditar el parentesco.

Lo anterior formalizó la solicitud de entrega del cuerpo al cumplir con los requisitos de ley.

… Es importante señalar, que las condiciones del cuerpo permitían realizar la identificación plena del mismo y que fueron dos familiares directos quienes realizaron el procedimiento y presentaron la documentación del finado, formalizando con ello la solicitud para poder disponer de manera libre de los restos mortales, toda vez que las causas de la muerte fueron del orden natural.

Luego de que se difundiera que la noticia de que había una equivocación en el reconocimiento del occiso, la FGE reiteró que se ha actuado para evitar una doble victimización y no generar retraso ni obstaculizar el proceso de recuperación de cuerpos identificados.

…. La representación social, no puede generar duda ni cuestionamientos injustificados sobre la identificación plena y libre que realicen las personas sobre cuerpos depositados en los anfiteatros del estado y mantiene un respeto total a los derechos humanos.

También explicó el por qué no se aplicaron los exámenes genéticos:

… Se ha cuestionado la falta de exámenes genéticos para la confronta y certificación, sin embargo, es necesario destacar que dichas pruebas científicas se aplican en restos mortales que no es posible identificar, que en el caso particular no aplicaba pues pocas horas después del deceso, se realiza la identificación sin que exista duda alguna sobre la identificación plena por parte de quienes acudieron.

Sin embargo, ante la relevancia del caso aseguró que a través de la Fiscalía Regional, se realizarán las acciones para la recuperación de los restos y la localización de los familiares de la víctima.

VIDEO || Acusan: Entregó Fiscalía Oriente un cadáver equivocado