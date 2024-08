Déficit de policías complica seguridad en Morelos: Ortiz Guarneros

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros admitió que el déficit de policías complica la seguridad en el estado, ya que debido a esto ninguna estrategia da resultados.

En Morelos, dijo, se tiene un déficit de nueve mil agentes preventivos para reforzar la seguridad: "Debemos de recordar que lo dijimos desde el principio y lo hemos seguido sosteniendo, ninguna estrategia va a dar resultados, sino se cuenta con los suficientes elementos para combatir la delincuencia, en cualquiera de sus modalidades".

También señaló que la policía de Morelos es la tercera peor pagada de la República Mexicana, con un salario de diez mil diez pesos, cifra que se actualizó en febrero de 2023, pues antes los agentes ganaban ocho mil 600 pesos.

A esto, Ortiz Guarneros le atribuyó el que los jóvenes no quieran formarse en la academia: "No quieren ingresar los jóvenes... a pesar de que hay estudios que dicen que un policía debe ganar 15 mil diez pesos, nosotros estamos en diez mil diez pesos", y añadió: "Nos cuesta trabajo reclutar más jóvenes porque también la delincuencia les ofrece mejores salarios".

Aunado a esto, dio a conocer que decenas de agentes han sido dados de baja, debido a diferentes factores, tales como presuntos actos de extorsión o consumo de sustancias ilícitas.

"Algunos elementos han sido acusados de extorsionar, aunque desgraciadamente el ciudadano no acude a reforzar la denuncia y pues nos vemos en la necesidad de que se vaya; otros que no han pasado el examen de control de confianza, otros que salen positivos en un examen toxicológico que se les hace sin avisar, lo que es baja en automática, no tienen derecho a pensión", señaló.