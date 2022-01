Cumple 15 días el homicidio del edil de Xoxocotla

En el municipio indígena de Xoxocotla, a 15 días del homicidio del alcalde Benjamín López Palacios, su suplente Abraham Salazar Ángel rompió el silencio para pedir el voto de confianza de su pueblo y asumir el cargo, tras dar a conocer que fue respetuoso del duelo pero a la fecha no ha sido requerido.

En conferencia de prensa se manifestó dispuesto a continuar con los proyectos de sus amigos Juan y Benjamín López Palacios.

“Legalmente me corresponde asumir ese cargo. A mi pueblo le pido el voto de confianza, jamás he estado en un puesto político, soy maestro jubilado, he apoyado todas las luchas sociales de mi pueblo, pero en este momento me puse en una situación que nadie esperaba y estoy dispuesto a asumirlo con responsabilidad y no haremos nada sin el consenso de la comunidad. Respeto la actividad que llevan de avancen nuestros compañeros regidores, no voy a llegar a mover nada, porque ellos ya lo hicieron también de común acuerdo”.

Reconoció que hasta este momento no ha sido notificado ni ha sido convocado y en redes sociales pidieron un espacio de duelo para la familia: “No creí prudente hacer declaraciones y esperé el llamado de mis compañeros regidores, es la primera vez que aparezco en medios de comunicación”.

Admitió que tampoco sabe cómo va el proceso de entrega-recepción, de la compra del predio del hotel Las Cabañas para el proyecto de la construcción de la presidencia municipal, mucho menos de la presunta asamblea que definirá quién asume la alcaldía.

Su abogado David Cornejo expuso que la Ley Orgánica de los municipios establece que quien debe asumir el cargo es el suplente: “No considero prudente la celebración de una asamblea, ya que eso perjudicaría la administración, hay que recordar que son primerizos y que el proceso se ha llevado poco a poco y el gobierno del estado ha intervenido para evitar enfrentamientos, pero ahorita no es el momento adecuado para llevar a cabo una asamblea, por todo lo sucedido y el proceso que se ha llevado a través de esos decesos que han sucedido de los hermanos López Palacios”.

Presentaron un escrito a la alcaldesa interina, Silvia Herrera, para que el suplente tome la protesta del Ayuntamiento, pero no han tenido respuesta, por lo cual interpondrán un Juicio de Derechos Ciudadanos

Refieren que de acuerdo a los antecedentes en el periodo pasado que presidio Leonel Zeferino Díaz, hubo dos decesos de dos regidores, Javier Severiano Ponce y Miguel Visoso Ochoa, a consecuencia de la pandemia, no hubo ningún problema porque subieron los suplentes quienes asumieron la responsabilidad y concluyeron el periodo “yo creo que corresponde hacer lo mismo” dijo el suplente de López Palacios.

Y reconoce que será el cabildo quien lo llame a tomar posesión, y afirma que no tiene miedo de asumir el cargo de presidente, si así fuere, ya que dijo, no tiene compromisos con nadie. Recordó que jurídicamente tiene el respaldo, sin embargo, en temas de usos y costumbres existe incertidumbre. Pero su trabajo será dar continuidad a la labor que venían realizando los finados, Juan y Benjamín López Palacios.





