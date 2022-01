Cuernavaca tendrá en cien días una mayor presencia policial

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, destacó que entre las acciones a implementar en los primeros cien días de su gobierno municipal será contar con una presencia notoria de policías en la ciudad, pero también impulsar la participación ciudadana en materia la prevención del delito.

De los 36 municipios que integran el estado de Morelos, Cuernavaca no firmó el convenio de Mando Coordinado, con el argumento de que este modelo encabezado por el gobierno estatal no garantiza seguridad y no ha funcionado; por ello, a partir del 1 de enero, la administración municipal 2022-2024 ha tomado las riendas de la policía capitalina.

Al respecto, el edil por la alianza PAN-PSD explicó que la policía capitalina ha tomado ya un rumbo de presencia para disuadir a los delincuentes, logrando, en conjunto con el Consejo Municipal de Seguridad Pública (integrado por miembros de la sociedad organizada e instalado la semana pasada), evaluar las acciones emprendidas por la dependencia e implementar, a la par, algunos proyectos que junto con otras áreas del municipio puedan generar prevención integral.

Esto, señaló, se podrá alcanzar a partir, no solo de la presencia policial, sino de más actividades que se enfoquen a la creación de empleos, deporte, cultura, recreación, entre otras, para que toda la población participe de una u otra manera.

Dentro del programa de trabajo de cien días de la administración pública municipal, Urióstegui Salgado, plantea generar una presencia notoria de policías; en segundo plano, todas las acciones que emprenda la Secretaría de Seguridad Pública tienen que llevar a resultados muy palpables y en tercero convocar a la ciudadanía a que participe en cualquiera de los comités que la ley de Seguridad Pública del estado establece, como la integración de Comités Vecinales, Comités especializados, y el propio Consejo Municipal de Seguridad Pública.

El presidente municipal destacó que como una acción natural en un cambio de gobierno estarán revisando a los elementos policiacos a través de los exámenes de control y confianza, no como una cacería de brujas pero tampoco promoviendo que actúen con impunidad.

“No porque queramos investigar a una sola persona, sino porque de manera general se tienen que establecer. Si hay cambio de actitud que un psicólogo determine las causas, si hay cambio en la forma de gastar que se revise si tiene ingresos adicionales. No se trata de una cacería de brujas pero tampoco se pretende que actúen con impunidad. Si es necesario depurar habrá una depuración”.