Cuernavaca no encubrirá a funcionarios de seguridad pública

En el Ayuntamiento de Cuernavaca no habrá ninguna clase de encubrimiento a favor de los directivos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de un abogado.

Así lo declaró el alcalde José Luis Urióstegui Salgado y la titular de la SEPRAC, Alicia Vázquez Luna.

"Nosotros no tenemos nada que ocultar, no los protegimos", dijo el presidente municipal al reiterar que los servidores públicos fueron capturados por una orden de juez; mientras tanto, esperan agotar el plazo constitucional para conocer si se les vinculará o no a proceso.

José Luis Urióstegui aclaró que corresponde a la autoridad judicial determinar su responsabilidad o no en los hechos que se les imputan.

El alcalde hizo hincapié en que los delitos por los cuales los policías son acusados, no ocurrieron dentro del desempeño de sus actividades durante esta administración, sino previo al nombramiento.

Resaltó que todos los elementos policíacos de la SEPRAC aprobaron el examen de control de confianza, es decir, las personas detenidas también lo habían aprobado; mientras tanto, el munícipe adelantó que continuarán con las evaluaciones del personal para evitar una situación similar.

Finalmente, el acalde explicó que esta situación no frenará la implementación de las cámaras de videovigilancia, a fin de que queden instaladas en junio próximo.

Pide alcalde denunciar vínculos de policías con delincuentes

Aunado a ello, el alcalde fue cuestionado sobre posibles vínculos familiares entre un elemento de la SEPRAC y el exlíder criminal Israel "N" mejor conocido como "El Seven", ante esto, el munícipe dijo que no hay conocimiento sobre esto, sin embargo, continuarán con la evaluación incluso de los vínculos familiares.

"Sí hay alguien que identifique a alguien como parte de la familia de algún miembro de la delincuencia es importante que se digan, porqué insistió los rumores pueden llegar a causar un descrédito a personas que lo tengan un vínculo o en caso contrario podrían proporcionar un riesgo para la población, haremos una revisión por nombres y vínculos para saber si efectivamente existen", explicó.

Con información de Emireth Cossio