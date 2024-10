Alcalde de Cuernavaca pide al fiscal Uriel Carmona considerar su salida

Uriel Carmona Gándara debería considerar dejar el cargo, ya que los resultados no han sido favorables para Morelos, consideró el alcalde José Luis Urióstegui pidió la salida del fiscal Uriel Carmona por la falta de avances en investigaciones

El edil señaló que es necesario que la Fiscalía General del Estado (FGE) mejore su desempeño, pues considera que no hay avances en las investigaciones de los crímenes cometidos.

Urióstegui también criticó la falta de coordinación entre la FGE y la policía municipal, destacando que esta situación dificulta la prevención del delito. Señaló que la policía municipal detiene a personas en flagrancia y las entrega al Ministerio Público, pero desconocen si las vinculan a proceso o las dejan en libertad.

“Varias de las víctimas de homicidio han sido aseguradas por la policía municipal en la comisión de otros ilícitos; se ponen a disposición del Ministerio Público y no sabemos si las vinculan a proceso o las liberan, pero es recurrente. Luego nos encontramos con que ya fueron privadas de la vida, así que no hay un seguimiento a las investigaciones”, indicó.

Agregó que, aunque Cuernavaca forma parte de la estrategia estatal de seguridad, para mejorar el trabajo de las policías es necesaria la participación de la Fiscalía, ya que sigue sin compartir información relevante que permita montar operativos con perspectiva de prevención del delito.

“No pedimos que nos den pruebas o nombres de quienes participan, únicamente aspectos de carácter general... Me parece correcto que el fiscal tome una decisión de esa naturaleza (dejar el cargo). Cuando un servidor público no aporta a la solución de los problemas, termina fortaleciendo la problemática. El fiscal debería actuar pensando en la sociedad y no en sus intereses personales”, declaró.

Falta de coordinación institucional

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre se registraron 21 homicidios dolosos en Morelos.

La semana en Cuernavaca inició con la localización del cuerpo de un hombre con huellas de violencia en la avenida Manuel Ávila Camacho. No hubo detenidos y, de acuerdo con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), la FGE no les ha solicitado material de las cámaras de videovigilancia en la zona, aunque ya están buscando los fragmentos que puedan ser útiles para esclarecer los hechos.

La gobernadora Margarita González Saravia declaró días antes que ya están buscando perfiles para encabezar la Fiscalía del Estado. Adelantó que presentará una terna ante el Congreso local, luego de solicitar la remoción del cargo de Uriel Carmona Gándara por falta de resultados.