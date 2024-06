Crisis en el Poder Judicial | ¿Qué pasa en el Tribunal Superior de Justicia?

La crisis al interior del Poder Judicial parecer agravarse cada vez más. Tras la llegada de Luis Jorge Gamboa Olea, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se ha visto envuelto en una serie de escándalos que van desde temas sexuales hasta el desconocimiento de Gamboa Olea como presidente del TSJ.

Y es que, de acuerdo con magistradas y magistrados del Tribunal, Gamboa Olea usurpa funciones, luego de que el Congreso del Estado aprobara extender el periodo del presidente de dos a cuatro años más.

En entrevista con medios de comunicación, el magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa señaló que actualmente “no hay presidente en el Tribunal”, declaraciones con las que reiteró que desconocen a Gamboa Olea como representante del Poder Judicial.

Estamos ante un cuadro de una persona que no termina de entender que su plazo para cumplir una representación ya terminó. No hay crisis, sino que existe una terquedad de usurpar una representación que no la tiene.

Manifestó que es únicamente el pleno de magistrados quien puede darle claridad a la situación y elegir por mayoría de votos a un nuevo presidente como marca la ley.

Aseguró que, al no ser Gamboa Olea presidente del Tribunal, no violan la ley al no acudir a las sesiones del pleno, pues no cuenta con las facultades para realizar las convocatorias.

¿Qué pasa al interior del TSJ?

El 18 de mayo de 2022, con 11 votos a favor fue designado como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Luis Jorge Gamboa Olea en sesión de pleno. Su periodo concluiría el 17 de mayo de 2024

Una vez como magistrado presidente, Gamboa Olea presentó varias denuncias en contra de su antecesor Rubén Jasso Díaz por presuntas irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción

El 5 de julio de 2023 se publica en el Periódico Oficial Tierra y Libertad la reforma de ley aprobada por el Congreso de Morelos que modifica el periodo en la presidencia del TSJ de dos a cuatro años.

A finales de julio de 2023 se hizo público un supuesto escándalo sexual que involucraría al magistrado presidente del TSJ. A raíz de ello, tres empleadas habrían sido despedidas, por lo que intervino la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos.

En agosto de 2023, la CDHMor promueve la acción de inconstitucionalidad 170/2023 para echar abajo la reforma que aumenta de dos a cuatro años el periodo del presidente del TSJ.

En enero del 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el recurso y no fue sino hasta el 6 de mayo de 2024 que en sesión de pleno la mayoría de las ministras y los ministros votaron a favor de tirar el cambio en la ley, pero no alcanzaron la mayoría calificada, por lo cual las cosas se quedaron igual.

Nueve días después de la resolución, el viernes 17 de mayo, Gamboa Olea rinde su segundo informe de labores con un pleno prácticamente vacío; sólo estuvieron el magistrado Jaime Castera Morena y las magistradas Elda Flores León y María del Carmen Aquino Celis.

El miércoles 6 de junio, durante la sesión del pleno, la mayoría de los y las magistradas abandonaron la sesión del TSJ y desconocieron, una vez más, a Jorge Gamboa como presidente del Poder Judicial.

Gamboa Olea asegura que no renunciará

Sobre los hechos, el magistrado presidente aseguró que no renunciará al Poder Judicial y lamentó que la actitud de los y las magistradas forme parte de actos que buscan influir en la institución

Asimismo, advirtió que los únicos afectados podrían ser los justiciables, al haber retrasos en las resoluciones de sus asuntos.