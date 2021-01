Crece la violencia contra comunidad LGBT+

Integrantes de la comunidad LGBT+ alertaron sobre el aumento de la violencia en contra de este sector, incluso las agresiones cada vez con más violentas. Israel Dirzo, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, aseguró que tan sólo en este mes hay tres casos de muerte y desaparición en Cuautla y en Tepoztlán.

La preocupación, sostuvo, ha ido en aumento ante la sucesión de hechos en la entidad, especialmente con el aumento de la violencia contra personas activistas y de este sector en particular. Los hechos más recientes fueron en Amacuzac, cuando el domingo pasado una persona transexual fue encontrada sin vida con impactos de arma de fuego; "es lamentable que se estén suscitando este tipo de acontecimientos y más a personas activistas de la diversidad y defensores de derechos humanos".

Por ello, agregó, personas miembros del colectivo han estado levantando la voz y "decimos ya basta, porque realmente nos están matando y el estado de Morelos y la autoridad no está siendo sensible al tema y no están implementando estrategias que disminuyan estos crímenes por identidad o expresión de género, y preferencia sexual".

Israel Dirzo, mencionó que está actitud omisa del gobierno es lamentable porque a pesar de los llamados y la exigencia de justicia, archivan los expedientes y simplemente no les dan la importancia que merecen.

El activista de la diversidad sexual recordó que esta semana se ha difundido la desaparición de otra activista del colegio de la zona oriente en Cuautla de nombre Diana Zedillo quien está en calidad de desaparecida, y ayer miércoles, ocurrió otro caso de otro activista de la diversidad en el municipio de Tepoztlán, José Luis Mora Villamil.

"Estamos en un total estado de indefensión, estamos preocupadas y ocupados en lo que se esté suscitando, y en el caso de la compañera Gala Ocampo, la Fiscalía atrajo el caso como feminicidio por ser una persona que tenía identidad e identificación femenina".

Lo que les han comentado es que las líneas de investigación en la fiscalía es que esta primera semana no existe avance alguno. Pero esta situación se ha venido a multiplicar en estos dos casos que tuvo conocimiento el colectivo, pero igual sin ninguna pista por parte de quienes tienen la responsabilidad de indagar estos casos.