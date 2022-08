Continúan suspendidas labores en "Cartuchos" tras explosión

A 24 horas de que se registrara una explosión en la empresa Industrias Tecnos, localizada en la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán a la altura del poblado de Ahuatepec, las actividades permanecen suspendidas para los trabajadores.

Este sábado se ha podido observar poca actividad en la zona donde se ubica “Cartuchos”, como también se le conoce a ésta empresa, y tampoco se vio presencia de elementos de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o del Ejército que resguarden la zona.

Comerciantes aledaños al lugar refieren que “sí hubo movimiento de empleados a muy temprana hora”, sin embargo, a comparación de un día normal, la plantilla que se adentró a la empresa, fue menor.

De acuerdo con un trabajador de la empresa que pidió el anonimato, solo está laborando personal que fue requerido para alguna cuestión fundamental.

“Ayer ya no regresamos a trabajar desde que nos desalojaron y hoy también descansamos, hasta ahora no nos han avisado nada, si es que mañana ya vamos a trabajar o no”, refirió.

Fue mediante mensaje de texto que la empresa avisó a los trabajadores que se suspendían los turnos para éste sábado, añadió.

Pese a que Tecnos se ha negado a dar algún tipo de declaración y que será solo a través de boletines oficiales que notifiquen acerca de los avances en el peritaje, hoy El Sol de Cuernavaca pudo constatar que se mantienen suspendidas las labores.

Enrique Clement Gallardo, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos indicó, que por su parte, ellos realizan una investigación para el deslinde de responsabilidades.

"Por una parte nosotros por cuestiones de seguridad y de protocolos y procedimientos, que esto sea hecho de acuerdo al programa interno de protección civil, hacemos una investigación, no hemos terminado se inició el día de ayer y nuestro personal hizo el levantamiento de algunos aspectos ".

Sostiene que no cuenta con información actualizada con respecto a los heridos, ni más detalles por parte de la empresa, sin embargo, asegura que en el transcurso de la semana la institución por su parte informará los resultados de los trabajos que realizan los elementos.

"No sé si alguna instancia tenga que hacerlo eso sí ya no me corresponde determinarlo".

Las autoridades ponen a disposición de la población el número de emergencias 911, así como el de la CEPCM (777) 100 0515 para solicitar el apoyo de la dependencia estatal las 24 horas del día en caso de algún siniestro.

