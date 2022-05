Condiciones sanitarias evitan que funcione el alcoholímetro

Si las condiciones de salubridad lo permiten, se dará luz verde a la implementación del alcoholímetro en la capital del estado, así lo informó el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, pues desde el inicio de su administración se tenía contemplado la reincorporación de esta medida.

Fue la pandemia lo que imposibilitó darle seguimiento al programa del alcoholímetro debido a que su funcionamiento se basa en soplar a un dispositivo para medir el nivel de alcohol que una persona tiene en la sangre, por lo que las autoridades sanitarias serán quienes anuncien si la implementación de dicho operativo es oportuna. Hasta el momento no hay una fecha exacta para dar inicio al programa.

El edil capitalino recalcó que implementar nuevamente los operativos no tendría que significar una afectación directa a los comerciantes del sector alimenticio y de bebidas alcohólicas, puesto que no se busca perjudicarlos sino prever la seguridad de quiénes consumen, “es una medida que tiende a cuidar a la población en general, los accidentes provocados por el consumo de bebidas alcohólicas no siempre son contra quienes conducen en estado poco favorable sino que los afectados son terceras persona”.

Con respecto a lo anterior, el Centro de Justicia Cívica que se encuentra en la colonia Satélite, ha comenzado a habilitarse para que funcione como el lugar en el que se tiene contemplado llevar a las personas detenidas por cometer alguna infracción administrativa o quienes hayan sido detenidas por estar bajo el uso de alguna sustancia tóxica o alcoholizadas.

¿Por qué es necesario implementar el alcoholímetro?

La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano diariamente entrega un reporte a la cabecera municipal, por lo que se ha destacado que al día son detenidas hasta cuatro personas bajo los efectos de alguna sustancia, ya sea alcohol o alguna otra de origen tóxico.

El alcalde, basándose en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que dentro de la capital las avenidas más peligrosas son Teopanzolco y Plan de Ayala, pues debido a su estructura recta es más fácil que los conductores aumenten la velocidad ignorando la semaforización.

Cabe mencionar que las multas son establecidas por la Ley de Ingresos y será hasta el próximo año cuando haya una actualización de éstas.