Con memorial exigen justicia para Margarita Ceceña

Familiares de Margarita Ceceña junto con integrantes de la Colectiva Heroicas e Históricas instalaron un memorial para recordar a la mujer quien murió luego de que fuera rociada con gasolina y uno de sus agresores le prendió fuego en el mes de julio, provocando que casi un mes después muriera.

Desde minutos antes de las 17:00 horas de este sábado, familiares, amigos, sociedad e integrantes de la Colectiva Heroicas e Históricas se dieron cita en la Plaza y Fuerte de Galeana (Alameda) de Cuautla, en donde llevaron flores, cartulinas y una lona con la imagen de Margarita Ceceña.

Andrea Martínez, madre de Margarita Ceceña expresó que este día se unieron para instalar este memorial para recordar a su hija, en donde dijo que su principal demanda es justicia para su hija.

Señaló que las autoridades han precisado que están buscando a los implicados en el feminicidio de su hija, pero detalló que mientras no sean detenidos ella vive con miedo por ella y sus nietos, los hijos de Margarita mientras los implicados estén libres, por lo que exige que puedan ser capturados a la brevedad.

#Justicia | Familiares de Margarita Ceceña, junto con integrantes de la colectiva Heroica e Históricas, instalaron este sábado un memorial para recordarla.

Información e imagen: Ofelia Espinozahttps://t.co/qiNRZPv5kn pic.twitter.com/YLg0ME5e04 — El Sol de Cuautla (@ElSoldeCuautla) August 7, 2022

Integrantes de la Colectiva señalaron que Margarita fue una mujer que a diario resistía a esta nación machista y patriarcal, quien luchaba por su bienestar y por el de sus hijos, y a quien por tratar de encontrar la manera de trabajar y de vivir fue víctima de esta violencia feminicida.

“La responsabilidad de este suceso es de todos, no sólo de las Instituciones que fueron omisas en brindarle atención y procurar su integridad, sino de toda la sociedad que genera, soporta y es cómplice de la violencia contra las mujeres; es esta misma sociedad la que le enseña, le permite y le remarca a los hombres que maltratar a una mujer es algo normal y es parte de nuestra interacción social”, explicaron.

Detallaron que no es normal ir por la calle y que te volteen a ver porque tus piernas están expuestas, no es normal que en la familia se le pegue a la mujer porque es muestra de amor, no es normal que los tíos mantengan relaciones con sus sobrinas, no es normal que a las mujeres se les explote en sus casas, no es normal que nos violen, no es normal que nos maten y tampoco es normal que nos culpen si nos matan.

Asimismo, agregaron que es hora de identificar las violencias, de nombrarlas, de señalarlas, de no tolerarlas y sobretodo de no replicarlas.

“Responsabilicémonos como sociedad de la violencia feminicida y ayudemos a erradicarla. Eso sí, todas y cada una de las autoridades a quienes les corresponda la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida tienen el trabajo enorme de brindarle a la sociedad las herramientas para poder hacerlo, la responsabilidad es compartida y no descansaremos hasta que nuestras vidas estén libres de violencia”.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!