Comisión Independiente de Derechos Humanos pide remoción del fiscal

El fiscal Uriel Carmona Gándara se debe ir al no haber resultados en materia de justicia por los casos de feminicidios en Morelos que suman más de 100 en lo que va del año, de acuerdo con cifras de colectivas feministas, dijo Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en el Estado de Morelos.

“Ha habido una actitud negligente, deficiente, omisa por parte de la Fiscalía; en diversas ocasiones esta Comisión exigió que, si el fiscal no estaba respondiendo a este trabajo específico de justicia para las mujeres, si no se estaban aplicando los protocolos, que entonces dejara el cargo. Creemos que un cargo que no se atiende se debe dejar, sobre todo porque la vida de las mujeres está de por medio”.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Al colocar la ofrenda para víctimas de feminicidios en el centro de Cuernavaca, Juliana Quintanilla resaltó que en estos casos ha prevalecido la impunidad, además de dar cuenta que a nivel nacional y en el estado la violencia feminicida va en aumento.

“Estamos aquí para exigir justicia para las mujeres y sus familias, que han sido víctimas de feminicidio, consideramos que es fundamental que la nueva administración asuma su compromiso que adquirió con la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM). Esta es una ofrenda para recordar al gobierno que tiene que revisar en materia de justicia, peor también en materia de difusión y en materia de un alto a la impunidad”.

Comparecencia del fiscal no debe politizarse: PAN

Luego de que en la sesión del pasado lunes los diputados aprobaran un exhorto a la Fiscalía General del Estado por los casos de suicidios registrados en el penal de Michapa, el legislador panista Gerardo Abarca Peña dijo que el tema debe revisarse a fondo para evitar “casarse con temas políticos”.

Al ser cuestionado sobre si existen los consensos al interior del Congreso para llamar a comparecer al fiscal de Morelos, dijo que el tema se analiza con “la mayor responsabilidad”.

Seguridad Instituciones deben homologar estrategia contra feminicidios: Urrutia

Sobre el caso de los feminicidios y los pocos avances en materia de investigación, dijo que incluso los señalamientos que se han hecho desde la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGCDMX) por el caso de Ariadna Fernanda deben ser analizados a fondo.

En el caso del Congreso local, dijo, se deben esperar los tiempos, ya que por ley el fiscal debe comparecer semestralmente, y hasta el momento no se ha hablado de citar ni se ha determinado una fecha para que Carmona Gándara rinda informes ante el pleno.

El fiscal general en el primer informe semestral del año, no compareció por la veda electoral, y el segundo lo entregó en la última semana de la anterior legislatura, sin embargo, los actuales diputados no lo han citado a comparecer argumentando que están analizando su informe, y en cuanto a la permanencia en su cargo, o la reducción de los años como lo ha planteado la gobernadora Margarita González Saravia no han recibido una solicitud oficial al respecto.

Con información de Jessica Arellano