Comercios se amparan contra gratuidad de estacionamiento

"Alrededor del 60 por ciento de las plazas comerciales en Cuernavaca siguen renuentes a aplicar la gratuidad en los estacionamientos, buscando ampararse para impedirlo, pese a los llamados constantes del ayuntamiento capitalino", confirmó el regidor de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, Jesús Martínez Dorantes.

A dos años de la entrada en vigor en la capital del estado de la gratuidad en estacionamientos a los consumidores de tiendas departamentales y centros comerciales, el concejal reveló que a la fecha siguen combatiendo los juicios de amparo, siendo 26 las empresas que están luchando por la vía legal para abstenerse de acatar dicho planteamiento, en especial al existir un interés económico "bastante amplio".

Sostuvo que la pandemia por Covid-19 ha complicado el desahogo de las últimas resoluciones, por lo cual no pueden llamarles la atención y mucho menos sancionarlos; además de que al no contar con una Ley de Ingresos actualizada se obstaculiza cualquier tipo de castigo.

"Hay centros comerciales y plazas que se ampararon. Hasta el momento no podemos sancionarlos porque la ley de ingresos nos ató mucho. Lo incluimos en la ley de ingresos pero el Congreso no lo aprobó. Sí hay manera de sancionarlos pero no podemos hacerlo hasta que no se culminen los procesos de amparo que se tienen".

El regidor del PAN y promovente de la iniciativa acusó que entre un 50 a 60% de las tiendas de conveniencia y departamentales en la ciudad no están acatando la resolución, y en algunos casos, si bien las plazas comerciales ya lo estaban dando dejaron de hacerlo.

A pesar de que el reglamento, también estipulado a nivel estatal en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, no se está aplicando al 100 por ciento, precisó que no hay simulación, pues el ayuntamiento de Cuernavaca cumple con su aplicación y defensa en materia legal.

Martínez Dorantes detalló que un claro ejemplo de ello es que en tiendas donde venden productos domésticos o de oficina si están acatando la gratuidad, "es gratificante porque están en el papel del ciudadano pero desgraciadamente las plazas más grandes son las que se han negado y se siguen negando a dar la gratuidad. Nosotros no nos vamos a cansar, en el último día de la administración estaremos insistiendo".

Cabe recordar que en junio de 2019, el Congreso de Morelos aprobó diversas reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado estableciendo que se debe otorgar dos horas gratis a los clientes de fraccionamientos y condominios comerciales y de servicio, así como no cobrar cuota alguna en caso de boleto perdido.