Colectiva demanda eficiencia contra feminicidios

Cuando se trata de un caso de violencia contra la mujer, una de las quejas más recurrentes contra el personal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) es que los funcionarios que reciben las denuncias no tienen la sensibilidad para tratar con las víctimas y en muchas ocasiones las revictimizan.

Los propios agentes son capaces de manipular a las víctimas para omitir algunos elementos que pueden ser clave en las denuncias, lo que puede derivar en una mala integración del expediente o en omisiones de los servidores públicos.

“Otra es que no se tipifique adecuadamente el delito como lo marca la ley; que a las mujeres sean revictimizadas a través de los exámenes médicos, psicológicos o que las regañen al tomarles la declaración. Pero también que después no les den acceso a su propia carpeta de investigación y las hagan gastar dinero en dar vueltas innecesarias”, afirmó Amarintia Garcia, vocera de la colectiva feminista Heroicas e Históricas.

Todas estas omisiones, que no son nuevas, han sido recurrentemente exhibidas en redes sociales sobre algunos casos que esta colectiva lleva así que, en respuesta, personal de la Fiscalía de Femincidios así como de visitaduría de la FGE las convocaron a una reunión para atender sus demandas.

“Tuvimos una reunión hace un mes y desde el principio se entabló un enlace directo con las fiscales que estuvieron presentes para dialogar sobre los casos, pero la idea no es que haya un privilegio sobre los que nosotras llevamos, sino que se arregle el sistema, desde quienes reciben las denuncias, hasta quienes investigan”.

Uno de los resultados de este segundo encuentro es que las autoridades de la FGE les darán a conocer los mecanismos que cualquier ciudadano puede seguir para denunciar a algún mal funcionario.

“Se trata de la difusión de información para que la sociedad sepa cómo actuar cuando alguien esté siendo revictimizada y no se sigan los protocolos de atención debida, así como números telefónicos a los que pueden recurrir y seguir con las mesas de trabajo para dar seguimiento de estos temas”.

Asimismo, Ithary Cantón, también integrante de la colectiva Heroicas e Históricas informó que la Alerta de Violencia de Género (AVG) está activa en el estado de Morelos desde el 2015, pues desde ese año la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la declaratoria de AVG en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

Agregó que Morelos es el estado con mayor índice de feminicidios, de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía para poder resolver las carpetas y que no quede impune ninguna, así como darle agilización a aquellas carpetas que por alguna razón están detenidas, se están tratando carpetas de feminicidios y de desapariciones también. No tenemos un número exacto de cuántas carpetas se van a tratar, las autoridades se están prestando, hasta la fecha, no se han negado y hemos encontrado cierto apoyo para poder resolver las carpetas pendientes”.

Ithary Cantón lamentó que la entidad esté considerada como una de las que tiene mayor índice de violencia hacia las mujeres, por lo que señaló es de vital importancia se comience a trabajar para garantizar su seguridad.

Se espera que la próxima reunión se lleve a cabo en la primera semana de octubre y que sean permanentes con el fin de mejorar los procedimientos de atención de violencia hacia la mujer.





Con información de Rosaura Hernández