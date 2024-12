Coalición de la Defensa Animal pide peritos para atender maltrato

La Coalición por la Defensa Animal Morelos solicitó al Congreso Local recursos económicos para que la Fiscalía General del Estado cuente con un perito veterinario forense y ponga en práctica las leyes en casos de maltrato animal.

Vanessa Perbellini, vocera de la Coalición, informó que acudieron al Congreso a petición del diputado panista Gerardo Abarca, a fin de trabajar en pro de los animales. “No tiene caso que sigamos haciendo leyes, si las que están, no se están llevando a cabo”, dijo.

Actualmente en la Fiscalía no cuentan con un perito veterinario que dictamine si se trata un caso de maltrato o crueldad animal. La activaste comentó que se había conseguido un especialista, pero al ver que no hay avance en el tema de su pago, ya no quiso trabajar para la Fiscalía.

“Ya no quiere trabajar para ellos porque nada más van y le dejan abandonados cuerpos de animales, tiene su refrigerador lleno de restos gástricos de envenenamientos, no le dan seguimiento; yo creo que es momento de que la Fiscalía, de que Morelos cuente con un perito”, dijo.

Desde su punto de vista personal la Procuraduría Ambiental del Ayuntamiento de Cuernavaca es una pérdida de tiempo, porque los encargado de atender el maltrato animal en Morelos son la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (PROPAEM) y la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Finalmente, indicó que seguramente el fiscal general en Morelos Uriel Carmona Gándara en su solicitud presupuestal para el 2025 no incluyó el recurso para la contratación de un perito veterinario.