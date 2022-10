Claro que no nos sentimos seguros en Morelos: diputado de Morena

Al señalar que no utiliza seguridad personal, ya que no lo considera necesario, porque la seguridad debe estar en las calles para cada uno de los ciudadanos, el diputado Arturo Pérez Flores, indicó que desde tribuna estará alzando la voz en la exigencia de que se refuercen las medidas de seguridad en el estado.

Confirmó que se siente inseguro, luego del asesinato de la diputada Gabriela Marín pero dijo, es un tema que de forma general ha permeado entre la población.

“Es una situación (el asesinato de la diputada) que sin duda vicia en el clima, claro que no me siento seguro pero no es un tema de que seamos diputados, no se siente segura la ciudadanía, mis vecinos, mis amigos y eso genera esa inconformidad”.

Es por ello, dijo, que desde el Congreso estará haciendo el llamado para que quienes tienen la responsabilidad de los cuerpos de seguridad, mejoren las estrategias que permitan a los ciudadanos sentirse seguros.

El diputado de Morena, se reservó los comentarios en torno a quién llegará a ocupar la curul que ha quedado vacía, señaló que por respeto a los deudos y a la familia, será un tema que debe analizarse en su momento.

Al ser cuestionado sobre la presencia de sus otros compañeros en Palacio Nacional para pedir audiencia con el Presidente, Pérez Flores, dijo que en el entendido de que “la víctima es una diputada, debemos manifestarnos, pero es un tema de todos y de todas”.

Arturo Pérez, había sido seleccionado como el líder del grupo parlamentario de Morena en el Congreso, poco antes del inicio de sesiones del segundo año legislativo sin embargo, fue relevado por Macrina Vallejo, lo que provocó la división entre los integrantes de dicho partido. Ante esta situación quienes se han aliado son el propio Pérez Flores, Ariadna Barrera, Edi Margarita Soriano, Erika Hernández e incluso el priista Eliacib Polanco.

