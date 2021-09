Ciudadanía salva a Tlayacapan

A más de una semana que se registró el desbordamiento de la barranca de la colonia Tres de Mayo, autoridades estatales y auxiliares del municipio informaron que del censo realizado en dicha localidad suman 38 viviendas afectadas, de las cuales seis son consideradas como pérdida total.

Indicaron que se tiene que un aproximado de 199 personas damnificadas. Muchas perdieron sus pertenencias, la tranquilidad y la vida de seres queridos, por lo que han determinado ya no regresar a esas casas ante el temor de sufrir otra tragedia.

Explicaron que la mayoría de víctimas se concentran en la colonia Tres de Mayo, pero también hay daños en casas de la 5 de Febrero. En el caso de la primera se tiene un registro de tres calles con afectaciones, mientras que de la segunda sólo hay una.

Los habitantes señalaron que de las seis viviendas que resultaron con pérdida total, las familias decidieron irse a casas de otros familiares ante el temor de sufrir una nueva tragedia en virtud de que la zona es de alto riesgo.

Por lo que aquellos habitantes que también presentaron daños de colapso de muros señalaron la urgencia de que sus viviendas sean reubicadas.

“Ya muchos han decidido no regresar y con justa razón, pero tienen a dónde ir, nosotros no, y yo vivo con el temor de que el agua pudo dañar mis muros y puedan caer, este lugar ya no es seguro y ya lo vimos, por eso esperamos que la autoridad nos dé una respuesta y realmente nos ayude”, precisó Adalberto, vecino afectado.

Los habitantes señalaron que tras la tragedia han notado la empatía de la población, tanto de Tlayacapan como de otros municipios, e incluso estados vecinos, quienes desde el día de los hechos a la fecha han acudido para brindarles comida, despensas, agua, ropa, calzado, cobijas.

Sin embargo, señalan que sólo una vez acudieron autoridades del gobierno estatal, pero no han llegado más apoyos.

“Hemos visto cómo la gente nos tiende la mano. Llegan con comida todos los días porque saben que nos quedamos sin nada, todo se lo llevó el agua; nuestros muebles, ropa, calzado, todo, y ha llegado gente de aquí del pueblo, pero también de Totolapan, Jojutla, Tlalnepantla y del Estado de México, pero ya necesitamos poder recuperar algo de lo perdido y no tenemos cómo, y nuestras autoridades no los han dicho hasta la fecha nada”, detalló Alejandra Estrada, mujer afectada por las inundaciones.

Al mostrar su vivienda que consta de un baño y dos habitaciones, señaló que al ver el agua cómo iba subiendo en su casa decidió salir para ponerse a salvo y vio cómo muchas de sus pertenencias fueron arrastradas por el agua, y salían de su hogar y eran arrastradas por la corriente hacia la barranca.

Señaló que al lograr ingresar a su casa al bajar el agua, vio cómo se echó a perder su refrigerador, su parrilla y su única pantalla que tenía, junto con los muebles donde estaba su ropa y los utensilios de cocina, de lo cual hasta el momento nada pudo recuperar.