CIDHM urge a atender con datos la desaparición de personas

La Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos (CIDHM) urgió a que la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos tenga un panorama de la desaparición de personas en la entidad, así como qué municipios son foco rojo y cuántas personas han desparecido.

José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, comentó que la desaparición de personas ha incrementado en la entidad de manera considerable.

Refirió que a nivel nacional, de acuerdo al informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en base a informes del gobierno federal, cerca de 100 mil personas han desaparecido.

Dijo que Morelos no es la excepción y ha sido evidente que los casos de desaparición de mujeres se han incrementado, “hemos demandado y así lo hemos exigido al gobierno del estado, que haya una respuesta de parte de la Comisión de Búsqueda y hemos presentado una serie de exigencias para que se apliquen todos los protocolos porque el problema es que mientras prevalezca la impunidad, mientras no se actué de manera inmediata, se corre el riesgo de que las víctimas de desaparición finalmente sean localizadas como víctimas de feminicidio o vinculadas a la trata u otras cuestiones”.

De acuerdo a Martínez Cruz, es importante que el tema de la desaparición sea atendido adecuadamente para evitar que continúe una situación de violencia generalizada en Morelos y en el país.

Señaló que en Morelos no se tiene un número de casos, es por ello que han solicitado que esta información se desagregue por municipios, edades, si existen focos rojos, y lamentó que las autoridades aún no lo hayan hecho, ya que considera que dicha información debe ser transparentada porque existen zonas como Yautepec y Jiutepec, donde ha incrementado los casos de desaparición e inclusive el Fiscal del estado lo ha relacionado a la trata de personas, pero no existe un estudio de contexto y análisis de cómo se previene.

“Si ellos ya saben por qué razones ocurre, qué medidas se toman para prevenir, desarticular bandas, desarticular mecanismos de complicidad cuando autoridades están ligadas a estos grupos, y por eso decimos que en efecto falta transparentar las cifras, sobre todo para aplicar medidas de prevención”, puntualizó el integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos.