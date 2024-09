Temixco: Camión del Verde embiste a Interescolar; hay varios heridos

El conductor de una ruta de la línea “Verdes de Morelos” perdió el control cuando se dirigía a Cuernavaca, por la carretera federal a Taxco, a la altura de Temixco, lo que dejó varios lesionados.

Los hechos se registraron alrededor de las 8:00 horas.

Paramédicos y bomberos del municipio atendieron a los pasajeros, quienes resultaron con algunos golpes.

La circulación tuvo que ser cerrada en dirección al centro de Temixco.

¿Cómo ocurrió el accidente?

A decir del conductor del Verde de Morelos, cuyo nombre no quiso revelar, el accidente ocurrió luego de que "se tronara" la dirección izquierda al intentar cambiar de carril, lo que provocó que brincara, perdiera el control de la unidad, e impactara contra la Interescolar. Él también resultó con varios golpes.

En tanto, los pasajeros vivieron con miedo el accidente. Jorge narró que el camión Verde invadió el carril contrario chocando contra la unidad.

Confesó que se vivieron momentos de pánico debido a que cuando quisieron descender de la unidad tras el choque, las puertas no abrían.

"Estas unidades no cuentan con la calidad para el servicio, y todavía se atreven a pedir aumento. Se me hace injusto, deberían enviar sus unidades a mantenimiento, no sólo estas, sino todas".

El accidente ocurre en el contexto de la exigencia de transportistas concesionarios de incrementan la tarifa del pasaje.

También se reportaron otros accidentes a unos metros de este en la misma vía de comunicación, así como en la avenida Morelos Sur y uno más en Bulevar Cuauhnáhuac, cerca de la Guardia Nacional.