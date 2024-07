Chats grupales de seguridad, ineficientes sin la intervención de las autoridades

Los chats grupales de WhatsApp han incrementado en los últimos años como una estrategia de seguridad; sin embargo, no todos son eficientes debido a que, muchos de ellos, no siempre están vinculados con las autoridades correspondientes, lo que provoca que los llamados de auxilio no lleguen adecuadamente a quienes deben llegar.

Este tipo de comunicación directa con autoridades encargadas de la seguridad comenzó como una estrategia efectiva, pero su descontrol ha generado confusión en la población, dice Adrián Inda Valencia, integrante del Club de Rotarios del Estado de Morelos.

“Surgieron de la desesperación ante la violencia cotidiana, pero actualmente impiden que la autoridad las utilice eficazmente. Los únicos grupos debidamente constituidos son los SeguriChats y los Comités de Vigilancia Vecinal (Comvives) vinculados a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y al C5".

Asegura que la falta de regulación de estos espacios provoca que las denuncias no lleguen a las autoridades adecuadamente, además, la falta de regulación expone a sus miembros a vulnerabilicades.

Actualmente, vecinos de varias colonias en diversos municipios del estado han creado grupos de chats e incluso en redes sociales como Facebook en los que llegan a aceptar a miembros ajenos a la zona; “la ausencia de la autoridad en estos grupos permite que la información compartida quede fuera de su conocimiento, afectando la prevención del delito”.

Inda Valencia sugiere que sería útil encontrar una forma de controlar estos grupos para evitar la difusión de información falsa o peligrosa, aunque reconoce que es una tarea complicada debido a la naturaleza de las redes sociales.

En Facebook, por ejemplo, existen numerosas comunidades de “alertas” tanto viales como de seguridad, pero muchas de ellas son privadas; en estos casos, dijo, la autoridad debe tener cuidado al responder a llamadas de emergencia para evitar falsas alarmas.

A principios de 2024, Anabel Banda Ruiz, titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia de la CES, informó que contaban con más de 30 mil usuarios distribuidos en 800 grupos de WhatsApp empresariales, de mujeres y Comités de Vigilancia Vecinal (Comvives).

