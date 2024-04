CES no puede brindar seguridad a Consejos Electorales: Impepac

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) está preocupado de que las sedes de los Consejos Electorales Municipales se van alcanzadas por algún hecho de inseguridad ante la falta de vigilancia y el poco personal que tiene la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) para brindar apoyo.

Las sedes de los Consejos deben estar bien protegidas porque en estas se resguardarán los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y están los equipos tecnológicos con información sensible sobre el proceso electoral.

Así lo indicó el consejero Pedro Gregorio Alvarado Ramos en entrevista con El Sol de Cuernavaca, quien también confirmó que solicitaron reforzar la seguridad en estos espacios ante la CES para evitar cualquier situación adversa.

Sin embargo, Alvarado Ramos comentó que incluso ellos se han visto afectados por la falta de policías en Morelos, y ante esto la CES les ofreció otras alternativas como SeguriChat, que funciona por mensajes de la aplicación de mensajería Whatsapp para reportar cualquier delito.

“Nosotros como hemos dicho en el Impepac, la seguridad le compete únicamente al estado, nosotros incluso como organismo, hemo solicitado al Ejecutivo el resguardo de los Consejos Electorales y Distritales, ellos nos han dicho que lamentablemente no tienen personal, que escasean los elementos”.

¿Cuántos Consejos Electorales hay en Morelos?

En el estado de Morelos existen 48 sedes de estos consejos, en los cuales se almacenarán las boletas electorales y se instalará el PREP, de ahí la importancia que tengan seguridad, indicó el consejero del Imepac.

“Los Consejos Distritales y Electorales están distribuidos en todos y cada uno de los 36 municipios y a parte tenemos cabecera en los 12 distritos, es decir que tenemos en total 48 sedes y evidentemente en cada uno de estos tenemos cuestiones materiales, computadoras, sillas, mesas, teléfonos e internet, porque hay que recordar que también en estos se instala el PREP, entonces eventualmente necesitan contar con espacios dignos, pero también seguros”.

Seguridad Elecciones 2024 | ¿Cuáles son los municipios con alerta de violencia según la CES?

Alvarado Ramos señaló que en el Impepac están preocupados por los altos índices de inseguridad que se viven en Morelos, lo que incluso ya llevó al asesinato de un aspirante, el regidor de Cuautla Geovanni Lezama, quien buscaba ser diputado.

Ante esto, el consejero exhortó a la CES a “ponerse las pilas” para llevar a cabo el proceso en paz y sin incidentes.

“Estamos preocupados porque ustedes lo han visto porque hemos estado viviendo altos índices de seguridad y esperamos que esto no vaya más allá y que la Comisión se ponga las pilas, se ponga a trabajar y en ese sentido pueda resguardar no sólo los Consejeros Municipales y Distritales, sino también a los candidatos, para tener una campaña en paz, de propuesta y no de protesta”.