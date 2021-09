Ceagua pronostica más de 22 días de lluvia en septiembre

Con base a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las autoridades de la Comisión Estatal de Agua (Ceagua) alertaron que septiembre tendrá más de 22 días lluviosos, por lo que se estima que el país tendrá una precipitación de 116 milímetros, considerando a este mes como uno de los más lluviosos después de junio, julio y agosto. En Morelos se pronostican lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente, centro, sur y oriente del estado.

Ante las torrenciales lluvias de las últimas horas, la dependencia estatal solicitó a la población mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por Protección Civil, permanecer en un lugar seguro, evitar arrojar objetos en la calle y sacar la basura, no tocar postes, cajas de luz o cables y no transitar por calles inundadas, no arriesgar su vida al intentar cruzar corrientes de agua, circular despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad, ubicar los refugios temporales y albergues municipales.

De acuerdo a la información del SMN y de las dependencias encargadas de estos datos estadísticos, el 2021 es considerado un año atípico en cuanto a la distribución de las lluvias y durante septiembre el territorio mexicano experimentará temperaturas mínimas de 11 °C y máximas de hasta 21 °C.

Para Morelos, y con base a los reportes del SMN, se pronostican lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente, centro, sur y oriente del estado.

Además se generarán chubascos y lluvias puntuales y graduales, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y probable caída de granizo en algunas partes del estado. Por su parte, persistirá el ambiente caluroso en el sureste del estado. Las temperaturas mínimas serán de cinco a 10 °C en zonas montañosas y máximas de 30 a 35 °C en la zona sur y oriente del estado.

La Ceagua especificó que en la zona norte habrá cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidad de lloviznas y ambiente fresco con bancos de niebla matutina en la región, así como temperaturas frías en zonas montañosas con probable caída de granizo. Viento del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Mientras que en la zona sur se espera cielo medio nublado por la mañana, con probabilidad de bancos de niebla. Por la tarde, intervalos de chubascos y descargas eléctricas en la región.