Candidato a alcaldía de Xoxocotla se deslinda del asesinato de David Jiménez

En Xoxocotla, Carlos Jiménez Ponciano candidato de la planilla naranja para la alcaldía del municipio, se deslindó del asesinato de David Jiménez Martínez y levantó una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable de los delitos informáticos y falsificación de documentos, donde pretenden implicarlo en una de las líneas de investigación por el homicidio de su compañero.

"Con respecto a las denuncias falsas que me han estado atacando... creemos que esto es por el tema de que vamos bastante bien. Tenemos la confianza de la gente, tenemos el apoyo", manifestó Jiménez Ponciano.

Comentó que, en cuanto empezó a circular en redes sociales un documento en el que se mencionaba que la Unidad de Investigación Temprana de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos investigaba al candidato de la planilla naranja por el homicidio de David Jiménez Martínez, acudió a interponer una denuncia en contra de las personas que resulten responsables de las calumnias que hay en su contra.

Destacó que en cuando empezó a circular ese documento mucha gente le llamó y le mandó mensajes para brindarle apoyo: "La verdad es que vamos bastante bien y es el temor que tienen los oponentes, que no les está funcionado la estrategia, la gente confía en nosotros".

Jiménez Ponciano lamentó que los demás candidatos a la alcaldía usaran el documento falso en su contra y aseguró que dicha acusación es por un tema político: "Mi manera de vivir ha sido honesta y siempre honrada, tengo valores que mis padres me inculcaron, mucha gente me conoce, porque he ayudado, sin embargo, como les digo esto es un tema político".