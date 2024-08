Cambiarán juguetes bélicos por didácticos en Jojutla; ¡aquí todos los detalles!

El próximo martes 27 de agosto, en el Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan de Jojutla se realizará el canje de juguetes bélicos por didácticos, informaron en rueda de prensa el alcalde de Jojutla, Alan Martínez García, y el titular de Prevención del Delito del municipio, Miguel Ángel Valadez Flores.

De acuerdo con Martínez García, esta campaña busca sensibilizar a padres y madres de familia para evitar que los menores jueguen con este tipo de artículos que, dijo, muchas veces no los compran los padres de familia, sino que llegan a manos de los menores en forma de regalos.

“Cuando andamos en la calle muchos preguntan y la violencia cómo se ataca, por lo de la inseguridad y todos esos temas, y yo creo que siempre he sido contundente: Debemos garantizar la seguridad no solo diciendo más policía, más cámaras o más drones, sí influye todo eso, pero la suma de diferentes acciones nos puede permitir un municipio tranquilo o un municipio seguro, no fomentando la violencia con juguetes bélicos”.

El alcalde conminó a los padres de familia a participar en la campaña y que los menores puedan llevarse un juguete didáctico que fomente una diversión más sana. “Se trata de sembrar una semilla contra la violencia como una medida preventiva y evitar que la violencia se normalice”.

¿Dónde será el canje de juguetes en Jojutla?

El martes 27 de agosto, en el auditorio Juan Antonio Tlaxcoapan, se realizará esta campaña, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde. El único requisito es entregar un juguete bélico; es decir, algún arma, muñecos armados, resorteras, espadas, todos aquellos que puedan fomentar la violencia entre los menores. Es Indispensable presentar CURP del menor e INE del padre.

Esta actividad se lleva a cabo en coordinación con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y Prevención del Delito de Jojutla, no hay límite de canje; pueden acudir padres de familia de otros municipios.