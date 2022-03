Cae avioneta en supermercado de Temixco

Las víctimas mortales de la aeronave King Air, matrícula N426EM, que este lunes se desplomó sobre una tienda de autoservicio en la colonia Azteca de Temixco son los pilotos Paulina López Garay y Mauricio Bianchini, así como la pasajera Diana Echegueren. El único sobreviviente fue Salvador Echegueren Marruecos, quien también viajaba en el avión comercial proveniente de Acapulco, Guerrero.

Dentro de la tienda ubicada entre las calles Marcelino García Barragán y Emiliano Zapata, solamente dos clientes resultaron lesionados: Reyna N, de 58 años de edad, y Juan Carlos N, de 38, quienes fueron llevados a un hospital de emergencia. Algunas de las personas que se encontraban en el lugar entraron en crisis nerviosa y no podían creer lo que había pasado.

Algunos afirmaron que pudieron observar cómo el avión atravesó la pared trasera del lugar y cayó sobre los estantes provocando una gran cortina de polvo. Entre los testigos se pudo escuchar que parecía un caso como de película, aunque prefirieron no hablar sobre el hecho. A otros les tocó ver el accidente de lejos.

“Yo estaba platicando con mi hijo por teléfono y fue cuando mi hijo me dijo que venía un avión volando muy bajo y creímos que era normal hasta que lo vio caer en la Bodega Aurrera. Él fue uno de los que corrió a ayudar a las personas que estaban dentro de la nave”, dijo una mujer.

Y es que inmediatamente después del accidente varios ciudadanos corrieron con herramientas para romper las ventanas del avión y tratar de ayudar a los tripulantes. Después uno de ellos entró y abrió la puerta. En seguida fueron sacando a las víctimas, algunas ya inconscientes.

“Todo fue muy rápido, la aeronave cayó en segundos. Yo vi todo porque pues yo soy el comerciante de aquí, estaba despachando y cuando volteo vi el avión que venía y se impactó en la tienda. Mis dos hijos corrieron para ayudar a los sobrevivientes. Cuando iban a sacar a una dama les prohibieron los paramédicos extraerla”, dijo Daniel López.

Cuando los cuerpos de emergencia de diferentes corporaciones como Protección Civil (PC) municipal, estatal, Cruz Roja, bomberos, soldados y hasta Guardias Nacionales llegaron, comenzaron a atender a los lesionados, pero también pidieron a los ciudadanos que abrieran espacio para evitar cualquier riesgo como una fuga de combustible.

Una vez descartado el peligro siguieron trabajando, afirmó el coordinador Estatal de Protección Civil del Estado, Enrique Clement Gallardo, quien detalló que la nave viajó primero de Puebla a Acapulco y posteriormente se dirigía a Cuernavaca de acuerdo con los primeros registros.

“La matrícula del aeronave parece ser de Estados Unidos, en ella venían cuatro personas dos hombres y dos mujeres de las que tres perdieron la vida. La persona lesionada fue llevada al hospital comunitario de Temixco y nos reportan que se encuentra estable, al parecer sus lesiones son de segunda prioridad, aunque se actualizara la información”, dijo en el lugar de los hechos.

Los comerciantes de la zona se quedaron a observar todas las diligencias sin creer lo que había pasado a unos metros de sus negocios y agradecieron que el incidente no paso a mayores.

“Creo que nadie esta preparado para un accidente así. Yo escuché el golpe pero no imaginé que fuera una avioneta. No me acerqué solo observé de lejos. Fue algo increíble, fue algo impactante nadie esta preparado para una ocasión así”, afirmó la señora Perla, vendedora de antojitos que se encuentra a unos metros del lugar de los hechos.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con elementos Federales entraron a inspeccionar la aeronave, llevaron a cabo las diligencias del caso y posteriormente se llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Sin embargo, el avión comercial se quedó en el lugar de los hechos para que personal de aeronáutica civil acuda hasta el sitio a fin de llevar a cabo las investigaciones del caso como encontrar la “caja negra” y determinar cuál fue la causa del desplome.

Otros accidentes

En Morelos han sido ya varios los accidentes aéreos que se han registrado en los últimos años tanto en la zona metropolitana como en la región sur, pues el aeropuerto “Mariano Matamoros” de Temixco se usa como escuela de aviación.

El 5 de enero del 2021, en el poblado de Coatetelco, municipio de Miacatlán, una avioneta XBCFP de la escuela Aeronáutica Vital cayó junto a esa terminal aérea y dejó como saldo a dos personas lesionadas. Mientras que el 31 marzo del 2021 otra aeronave sufrió un accidente y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Huitzilac.





Peritaje

El avión comercial se quedó en el lugar de los hechos para que personal de aeronáutica civil acuda hasta el sitio a fin de llevar a cabo las investigaciones del caso y encontrar la “caja negra” para determinar cuál fue la causa del desplome

El 8 de noviembre del 2019 el piloto y el copiloto de un Cessna 167 matrícula XB-JVN se desplomó en los límites de Xochitepec y Temixco. En tanto que el 8 de septiembre del 2018, un piloto y su copiloto cayeron en un Cessna-152 sobre un árbol en la colonia Rancho Cortes de Cuernavaca. Ambos solo resultaron lesionados.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local